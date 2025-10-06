Knézich Károly az egri polgár és aradi vértanú

Sorra tartottak megemlékezéseket a nemzeti gyásznapon Egerben, a Knézich-kapunál, Knézich Károly emléktáblájánál. Elhelyezte az emlékezés koszorúját és mécseseit az Eventus középiskola, a Mi Hazánk Mozgalom és az Egri Végvár Polgári Kör is. Utóbbi ünnepségen Gulyás László, Eger alpolgármestere mondott beszédet.

Az aradi vértanú, Knézich Károly egri emléktábláját több szervezet, iskola is megkoszorúzta

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Knézich Károly ma is élő emlékműve

Kiemelte, Knézich Károly úgy lett a szabadságharc katonája, tábornoka és vértanúja, hogy 1846-tól kezdve Egerben szolgált, 1844-ben egri lányt, Kapitány Katalint vett feleségül, egri polgár lett. Aki ezen az utcán sétál, ahol ő lakott, átérezheti Eger személyesen is kapcsolódását is Knézich Károlyhoz, aki önfeláldozása, vértanúsága révén a történelem nagy alakja. Az utca pedig az ő élő emlékműve, aki nem csak hős volt, hanem ember, társ, apa, testvér, barát. Nem alkudott meg, tudta, mit vállal, a hazáért a legdrágább dologgal fizetett. Az alpolgármester szerint a szabadság nem magától értetődő dolog, minden nemzedéknek meg kell küzdenie érte, nem fegyverrel, hanem kiállással. Gulyás László hozzátette, szerint a jövő magyarjainak méltónak kell lenniük a hazához, és azokhoz az ősökhöz, akik életüket adták érte, tovább kell vinni és adni a hitüket azoknak, akik megértik és tovább éltetik.