50 perce
Knézich Károly az egri polgár és aradi vértanú
Tovább kell vinni az egykori hősök hitét, mondta az október 6-i megemlékezésen Gulyás László. Az Egerben élt Knézich Károly ma is élő emlékműve a róla elnevezett utca.
Sorra tartottak megemlékezéseket a nemzeti gyásznapon Egerben, a Knézich-kapunál, Knézich Károly emléktáblájánál. Elhelyezte az emlékezés koszorúját és mécseseit az Eventus középiskola, a Mi Hazánk Mozgalom és az Egri Végvár Polgári Kör is. Utóbbi ünnepségen Gulyás László, Eger alpolgármestere mondott beszédet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Knézich Károly ma is élő emlékműve
Kiemelte, Knézich Károly úgy lett a szabadságharc katonája, tábornoka és vértanúja, hogy 1846-tól kezdve Egerben szolgált, 1844-ben egri lányt, Kapitány Katalint vett feleségül, egri polgár lett. Aki ezen az utcán sétál, ahol ő lakott, átérezheti Eger személyesen is kapcsolódását is Knézich Károlyhoz, aki önfeláldozása, vértanúsága révén a történelem nagy alakja. Az utca pedig az ő élő emlékműve, aki nem csak hős volt, hanem ember, társ, apa, testvér, barát. Nem alkudott meg, tudta, mit vállal, a hazáért a legdrágább dologgal fizetett. Az alpolgármester szerint a szabadság nem magától értetődő dolog, minden nemzedéknek meg kell küzdenie érte, nem fegyverrel, hanem kiállással. Gulyás László hozzátette, szerint a jövő magyarjainak méltónak kell lenniük a hazához, és azokhoz az ősökhöz, akik életüket adták érte, tovább kell vinni és adni a hitüket azoknak, akik megértik és tovább éltetik.
Az Egri Végvár Polgári Körök Egyesületének megemlékezése a Knezich-kapunálFotók: Huszár Márk/heol.hu
Délelőtt főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra az egri Lenkey-udvarban:
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!