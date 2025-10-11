Zoli ereje meghajlította a halált is – így született meg a Zoli-kör

Koczka Zoltán hajdani gyöngyösi labdarúgó, amatőr kerékpározó és a gyöngyösi kézilabda csapat leglelkesebb szurkolója, valamint sport-relikvia gyűjtő volt, akinek kitartása és akaratereje csak a legnagyobb sportemberekével volt összevethető.

A szűcsi sportnapon Koczka Zoltánra emlékezve "Zoli-kört" szerveztek, melyen a fiatalon elhunyt relikviagyűjtő édesapja is részt vett.

Forrás: Beküldött fotó

Egészen kisgyermekkorától érdekelte a labda, a helyi serdülő focicsapatba 13 éves korában igazolták le. 2007-ig szerves részét képezte a mindennapjainak a foci, a Gyöngyösi Atlétika Klub gárdájánál is játszott, sőt, korosztályos bajnoki címet is szerzett a zöld-fehérekkel.

Életében hatalmas törést okozott egy súlyos betegség, 2015-ben rosszindulatú daganatot távolítottak el szervezetéből. Az agyműtét után, az operáció következtében jobb karja teljesen lebénult. Minden erejével a felépülésen dolgozott. A gyógyuláshoz vezető utat először sétálással kezdte, majd amikor az egyensúlyérzéke engedte, biciklire ült és először kisebb, majd hosszabb távokat tett meg, melyeket gondosan dokumentált.

A kerékpározás beépült a mindennapjaiba

Az önmaga elé kitűzött célokat teljesítette: például a Kékestetőre több, mint tízszer tekert fel, 7-szer tette meg a Tisza-kört, eljutott az országhatárig és a Hungaroringen is körbetekert. Túrái során a környékbeli Trianon-emlékhelyeket is felkereste. Dokumentációi alapján, összesen több mint 35 ezer kilométert tett. De sajnos, hiába volt minden óriási teljesítmény, kitartás és akaraterő, a daganat kiújult és véget vetett a küzdelemnek.