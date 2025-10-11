1 órája
Zoli ereje meghajlította a halált is – így született meg a Zoli-kör
Tavaly év végén hunyt el az a sokak által ismert sportrelikvia gyűjtő, akinek bár sportolói karrierjét fel kellett adnia egy egészségügyi probléma miatt, a reményt soha nem adta fel. Koczka Zoltán Szűcsiben élt, s olyan nyomot hagyott az ottani közösségben is, hogy hagyományteremtő emléktúrával emlékeztek meg róla szeptember végén.
Koczka Zoltán hajdani gyöngyösi labdarúgó, amatőr kerékpározó és a gyöngyösi kézilabda csapat leglelkesebb szurkolója, valamint sport-relikvia gyűjtő volt, akinek kitartása és akaratereje csak a legnagyobb sportemberekével volt összevethető.
Egészen kisgyermekkorától érdekelte a labda, a helyi serdülő focicsapatba 13 éves korában igazolták le. 2007-ig szerves részét képezte a mindennapjainak a foci, a Gyöngyösi Atlétika Klub gárdájánál is játszott, sőt, korosztályos bajnoki címet is szerzett a zöld-fehérekkel.
Életében hatalmas törést okozott egy súlyos betegség, 2015-ben rosszindulatú daganatot távolítottak el szervezetéből. Az agyműtét után, az operáció következtében jobb karja teljesen lebénult. Minden erejével a felépülésen dolgozott. A gyógyuláshoz vezető utat először sétálással kezdte, majd amikor az egyensúlyérzéke engedte, biciklire ült és először kisebb, majd hosszabb távokat tett meg, melyeket gondosan dokumentált.
A kerékpározás beépült a mindennapjaiba
Az önmaga elé kitűzött célokat teljesítette: például a Kékestetőre több, mint tízszer tekert fel, 7-szer tette meg a Tisza-kört, eljutott az országhatárig és a Hungaroringen is körbetekert. Túrái során a környékbeli Trianon-emlékhelyeket is felkereste. Dokumentációi alapján, összesen több mint 35 ezer kilométert tett. De sajnos, hiába volt minden óriási teljesítmény, kitartás és akaraterő, a daganat kiújult és véget vetett a küzdelemnek.
Koczka Zoltán "Zoli-köre"
A Szűcsiben élt és pályáját onnan bejáró kerékpáros, relikviagyűjtő, korábbi focista emlékére szerveztek szeptember végén emléktúrát. A sportnap keretében megszervezett megemlékező eseményen Zoltán kedvenc körét tekerték le a résztvevők, mindenki a maga korának megfelelő távot vállalva. Mint Hordósné Kovács Krisztina, a település polgármestere elmondta, a legtöbben a teljes szakaszt teljesítették két település, Szűcsi és Rózsaszentmárton között. Voltak családok is óvodáskorú gyermekekkel, akik szintén ezen, a leghosszabb távon bicikliztek végig.
– Zoli példája örök érvényű, hiszen a halálos betegség árnyékában élve is kilépett a négy fal közül, hogy szenvedélyének hódoljon. Ennek jeléül a "Zoli-kör" is örökös lesz: addig, amíg a falu szolgálatában állhatok, ezt az emléktúrát minden évben megtartjuk – mondta el a polgármester asszony.
A rendezvény igazi különlegessége az volt, hogy a két keréken tekerők között ott volt Zoltán édesapja is, aki fia sportruháját viselve és biciklijén ülve csatlakozott a megemlékezőkhöz.
