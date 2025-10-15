Himalája expedíció
1 órája
A magyar Himalája-expedíciók új fejezete: fókuszban az életmód és a sport
Kedden újabb állomásához érkezett A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai című előadássorozat, amelyet Kollár Lajos szervez. Ezúttal az életmód és a sport került a középpontba.
Kedden 6 órakor vette kezdetét A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai előadás az egri Polgárok házában, melynek házigazdája ismét Kollár Lajos hegymászó volt. Az eseményen részt vett Nedeczky Júlia, szintén hegymászó, de emellett zenész, pszichológus és több Himalája expedíció jeles tagja. Ő volt az, aki elsőnek lépett nyolcezres csúcsra a magyar nők közül. Az est során az életmódról és sportról beszélgettek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Himalája expedíció előadás EgerbenFotók: Szántó György
Ezt ne hagyja ki!Történelem
Tegnap, 17:20
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Ezt ne hagyja ki!Egri piac
Tegnap, 11:30
A piacokon az őszi vitaminbomba, amely a koleszterint is csökkenti - ennyiért adják most Egerben
Ezt ne hagyja ki!AI szerint
Tegnap, 13:57
Meglepő, mely Heves vármegyei településre költözne az AI, ha ember lenne
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre