A magyar Himalája-expedíciók új fejezete: fókuszban az életmód és a sport

Kedden 6 órakor vette kezdetét A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai előadás az egri Polgárok házában, melynek házigazdája ismét Kollár Lajos hegymászó volt. Az eseményen részt vett Nedeczky Júlia, szintén hegymászó, de emellett zenész, pszichológus és több Himalája expedíció jeles tagja. Ő volt az, aki elsőnek lépett nyolcezres csúcsra a magyar nők közül. Az est során az életmódról és sportról beszélgettek.

Kollár Lajos vendége Nedeczky Júlia volt, aki szintén hegymászó

Fotó: Szántó György

