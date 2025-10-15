október 15., szerda

Himalája expedíció

A magyar Himalája-expedíciók új fejezete: fókuszban az életmód és a sport

Címkék#Nedeczky Júlia#A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai#Kollár Lajos

Kedden újabb állomásához érkezett A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai című előadássorozat, amelyet Kollár Lajos szervez. Ezúttal az életmód és a sport került a középpontba.

Heol.hu

Kedden 6 órakor vette kezdetét A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai előadás az egri Polgárok házában, melynek házigazdája ismét Kollár Lajos hegymászó volt. Az eseményen részt vett Nedeczky Júlia, szintén hegymászó, de emellett zenész, pszichológus és több Himalája expedíció jeles tagja. Ő volt az, aki elsőnek lépett nyolcezres csúcsra a magyar nők közül. Az est során az életmódról és sportról beszélgettek.

Kollár Lajos
Kollár Lajos vendége Nedeczky Júlia volt, aki szintén hegymászó
Fotó: Szántó György

Himalája expedíció előadás Egerben

Fotók: Szántó György

 

 

 

