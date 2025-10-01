Komolyról könnyedén, könnyűről komolyan a zeneiskolában

Az egri Farkas Ferenc Zeneiskola épületében ismerkedhetnek meg a résztvevők a különféle zenei stílusokkal és azok közötti átjárásokkal, melyeket szórakoztató és interaktív formában mutatott be Cséry Zoltán és Pákai Petra.

A zene világnapján „Komolyról könnyedén, könnyűről komolyan” elnevezéssel tartottak mini kurzust az érdeklődő közönségnek. A képen: Cséry Zoltán és Pákay Petra

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az intézményben 17:00 órától koncertet is megtekinthetnek a műfaj iránt érdeklődők, amelyen a zeneiskola növendékei és tanárai mellett fellépnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek képzőjének tanulói is.