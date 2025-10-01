3 órája
Komolyról könnyedén, könnyűről komolyan a zeneiskolában
A zene világnapján, október elsején délelőtt „Komolyról könnyedén, könnyűről komolyan” elnevezéssel tartottak mini kurzust az érdeklődő közönségnek. A zenei workshop ötlete Cséry Zoltán és Pákai Petra zeneszerzők fejéből pattant ki, s ők is a főszereplői ennek az interaktív előadásnak, mely laza és játékos, de modern és izgalmas köntösben foglalja össze a poptól a klasszikus zenéig a művészet több területét.
Az egri Farkas Ferenc Zeneiskola épületében ismerkedhetnek meg a résztvevők a különféle zenei stílusokkal és azok közötti átjárásokkal, melyeket szórakoztató és interaktív formában mutatott be Cséry Zoltán és Pákai Petra.
Az intézményben 17:00 órától koncertet is megtekinthetnek a műfaj iránt érdeklődők, amelyen a zeneiskola növendékei és tanárai mellett fellépnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek képzőjének tanulói is.
