Egyre több fiatal nőt érint a korai klimax - a gyöngyösi háziorvos szerint ezek lehetnek az okai

Sokan szenvednek a klimax tüneteitől a változókorban, főleg a nők számára lehet megterhelő a hormonális változások időszaka. Sokan tapasztalnak hőhullámokat, szédülést súlygyarapodást, és egyéb kellemetlen tüneteket. Van azonban, hogy a klimax már egészen korán, huszonéves korban is felbukkan. Utánajártunk, mi is pontosan ez, és miért alakulhat ki a korai klimax.

Egyre több fiatal nőt érint a korai klimax

Forrás: Shutterstock

Az Egerben élő Lili most még nem szenved a tünetektől, de elmondta, hogy az édesanyja eléggé nehezen viselte ezt az időszakot.

– Időnként hirtelen melege lett, még hideg helyen is, ilyenkor el is vörösödött a feje, a nyaka, először azt hittem, mentőt kell hívni hozzá. Szédült, le kellett ülnie. Aztán egy idő múlva, ahogy jött, el is múlt – mesélte Lili, aki elmondta, hogy édesanyja akkoriban kezdett rosszul aludni. Nem tudott elaludni este, vagy hajnalban felébredt, és már nem tudott visszaaludni.

– Azt is észrevettük, hogy elkezdett hízni, pedig nem evett többet, mint addig. Ekkor ment el egy dietetikushoz, aki segített neki abban, hogy kiegyensúlyozottan, de mégis kevesebb kalóriát egyen. Be tudott iktatni napi sétákat is, ezek segítettek, hogy megállítsa a súlygyarapodást, de a felszaladt kilókat nagyon nehezen sikerült leadnia – részletezte Lili.

A Házipatika cikkéből megtudtuk, hogy a perimenopauza valójában már jóval az utolsó menstruáció előtt elkezdődik – akár évekkel korábban. Ez azt jelenti, hogy a változókor időszaka, amely átlagosan 4–8 évig tart, már viszonylag fiatalon megkezdődik, és a hormonális változások tünetei fokozatosan jelennek meg a nők életében. A kezdeti éveket – amikor a hormonszint csökkenése még nem okoz jelentős testi vagy lelki változásokat – premenopauzának is nevezik. Ebben az időszakban gyakrabban jelentkezhetnek a premenstruációs tünetek (PMS) is. A tényleges menopauza általában az ötvenes évek elején, Magyarországon átlagosan 50–51 éves korban következik be. Mivel sokan nem is sejtik, hogy hormonháztartásuk már korábban átalakulni kezdett, az alkalmanként jelentkező hőhullámot, fáradékonyságot, hangulatingadozást, alvászavart vagy szemszárazságot gyakran más okokra vezetik vissza.