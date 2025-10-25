4 órája
Egyre több fiatal nőt érint a korai klimax - a gyöngyösi háziorvos szerint ezek lehetnek az okai
A menopauza rengeteg nő életét keseríti meg egy bizonyos életkorban. A korai klimax azonban akár már a 20-as éveikben járók esetében is felbukkanhat.
Sokan szenvednek a klimax tüneteitől a változókorban, főleg a nők számára lehet megterhelő a hormonális változások időszaka. Sokan tapasztalnak hőhullámokat, szédülést súlygyarapodást, és egyéb kellemetlen tüneteket. Van azonban, hogy a klimax már egészen korán, huszonéves korban is felbukkan. Utánajártunk, mi is pontosan ez, és miért alakulhat ki a korai klimax.
Az Egerben élő Lili most még nem szenved a tünetektől, de elmondta, hogy az édesanyja eléggé nehezen viselte ezt az időszakot.
– Időnként hirtelen melege lett, még hideg helyen is, ilyenkor el is vörösödött a feje, a nyaka, először azt hittem, mentőt kell hívni hozzá. Szédült, le kellett ülnie. Aztán egy idő múlva, ahogy jött, el is múlt – mesélte Lili, aki elmondta, hogy édesanyja akkoriban kezdett rosszul aludni. Nem tudott elaludni este, vagy hajnalban felébredt, és már nem tudott visszaaludni.
– Azt is észrevettük, hogy elkezdett hízni, pedig nem evett többet, mint addig. Ekkor ment el egy dietetikushoz, aki segített neki abban, hogy kiegyensúlyozottan, de mégis kevesebb kalóriát egyen. Be tudott iktatni napi sétákat is, ezek segítettek, hogy megállítsa a súlygyarapodást, de a felszaladt kilókat nagyon nehezen sikerült leadnia – részletezte Lili.
A Házipatika cikkéből megtudtuk, hogy a perimenopauza valójában már jóval az utolsó menstruáció előtt elkezdődik – akár évekkel korábban. Ez azt jelenti, hogy a változókor időszaka, amely átlagosan 4–8 évig tart, már viszonylag fiatalon megkezdődik, és a hormonális változások tünetei fokozatosan jelennek meg a nők életében. A kezdeti éveket – amikor a hormonszint csökkenése még nem okoz jelentős testi vagy lelki változásokat – premenopauzának is nevezik. Ebben az időszakban gyakrabban jelentkezhetnek a premenstruációs tünetek (PMS) is. A tényleges menopauza általában az ötvenes évek elején, Magyarországon átlagosan 50–51 éves korban következik be. Mivel sokan nem is sejtik, hogy hormonháztartásuk már korábban átalakulni kezdett, az alkalmanként jelentkező hőhullámot, fáradékonyságot, hangulatingadozást, alvászavart vagy szemszárazságot gyakran más okokra vezetik vissza.
Mint írják, a menopauza a fogalom szerint csak egyetlen határvonalat jelölő nap, amely előtt 12 egymást követő hónapban nem működött a menstruációs ciklus. Végül is az összes változást, amely elvezetett e határnapig foglalja magában a perimenopauza. Ami utána jön az a postmenopauzális időszak, amelyben a hormonhiány miatti bizonyos tünetek továbbra is jelen lehetnek. A változókor kifejezés azonban a nők életének ezt a hosszú szakaszát elég pontosan összefoglalja.
Mit mond az orvos?
Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos is megerősítette, hogy a menstruáció elmaradása előtti hormonális változás már évekkel korábban elkezdődik.
Elvékonyodhatnak, töredezetté válhatnak a hajszálak, a körmök, hőhullámok, hangulatingadozások, alvászavarok fordulnak elő leggyakrabban, de a csontritkulás esélye is jelentősen megnő. Kevesen gondolnak rá, hogy a befagyott váll szindróma is ennek köszönhető, mivel a menopauza utáni nők kollegénszintje drasztikusan csökken, akár a szükséges kollagén 70 százalékát is elveszthetik. Sokan úgy tűnnek, hogy egy év alatt megöregednek, pedig csak a kollagénszintjük csökkent le nagyon
– fogalmazott dr. Mangó Gabriella.
Hozzátette, hogy a női hormonok változása miatt a nők teste elveszít bizonyos védőfunkciókat, emiatt a szív- és érrendszeri megbetegedések arányában is utolérik a férfiakat ebben a korban.
– A hormonális hullámvasút még évekkel később is megnehezíti a nők életét, mivel a szervezet emlékszik a ciklikusságra és fenn is akarja tartani, de már nincs miből – magyarázta a doktornő.
Kijelentette, hogy nem kell félni a tablettás készítményektől, mivel a női hormonokat tartalmazó szerek jelentősen jobbá teszik az életminőséget, csökkentik a csontritkulás és az egyéb tünetek kialakulásának lehetőségét. Elmondta, hogy 65 éves korig lehet ezeket Magyarországon szedni, de az Egyesül Államokban 80 éves korig is felírják.
– A hormonpótlás megakadályozza a csontritkulást, és segíti a kollagén beépülését – mondta dr. Mangó Gabriella.
A korai klimax egyre többeknél fordul elő
A doktornő elmondta, hogy egyre fiatalabb korban, már 30-35 éves nőknél is előjön a klimax. A korai klimax okára azonban még nem jöttek rá, csak feltételezések vannak.
Sokan gyanakodnak a vegyszerekre, a mikroműanyagokra, vagy a húsfélékben megtalálható hormonokra. Az is megfigyelhető, hogy a fiatal férfiak spermiumszáma is csökken, a nőknél egyre többször diagnosztizálnak endometriózist, policisztás petefészek-szindrómát
– fejtette ki dr. Mangó Gabriella.
Megemlítette a hasi zsír felhalmozódását, ami ösztrogén többletet okoz, ami által a progeszteron szintje csökken. Ugyanakkor genetikai okai is lehetnek a korai klimaxnak.
– Az anti-Müllerian hormon a petesejt minőségét jelzi, ha alacsony a szintje, akkor nehezebb a megtermékenyülés. A korai klimaxos esetekben is alacsony szinten is van ez a hormon. Ebben az esetben nagyon oda kell figyelni, ha babát szeretnénk – figyelmeztetett a háziorvos.
A doktornő elmondta, hogy egyre több korai menopauzás eset van, ami összefüggést mutathat a Földünk tönkretételével, a szennyező anyagok felhalmozódásával.
– Volt egy betegem, aki endometriózisos volt, a férjének pedig alacsony volt a spermiumszáma. Amikor a nagyvárosból kiköltöztek vidékre és biogazdálkodásba kezdtek, természetes módon fogant meg a gyermekük és 3 gyermeket nevelnek – említette a doktornő.
Kiemelte, hogy a korai klimax terjedése azért is probléma, mert a gyermekvállalás időszaka egyre jobban kitolódik 30 éves kor fölött, és ha ilyen esetben csap le a hormonális változás, akkor ők már ha akarnak, sem tudnak gyermeket vállalni, legalábbis természetes módon nem.
Hozzátette, hogy nem az alapján kell megítélnünk a nőiségünket, hogy menstruálunk-e vagy sem. És kiemelte, hogy nagyon fontos ezekről a nőket érintő témákról is beszélni, mert a női egészséggel kapcsolatban számos tévhit kering, amelyeket el kell oszlatni, és szemléletváltásra is szükség van.
