október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszinte sorok

1 órája

Úgy bántak az édesanyával az egri kórházban, hogy a hozzátartozó azonnal levelet írt

Címkék#Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház#levél#édesanya#család

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházhoz ismét egy őszinte levél érkezett. Egy beteg hozzátartozói osztották meg véleményüket az intézménnyel kapcsolatban - a kórház még mindig tud meglepetést okozni.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a szívhez szóló köszönőlevelet, melyet egy édesanya hozzátartozói írtak az intézmény munkatársainak. A páciens a Belgyógyászati-Infektológiai Centrum második emeletén részesül gondos ellátásban, a család pedig szeretné kifejezni háláját a személyzet figyelmességéért és odaadó törődéséért.

kórház, édesanya, levél, hozzátartozó
Egy hálalevél érkezett az egri kórházhoz, melyben egy édesanya családja köszöni meg az ott dolgozók törődését és szakértelmét
Fotó: Berán Dániel

Az egri kórház erőt ad

Még egyszer szeretnénk szívből megköszönni minden orvosnak, nővérnek és segítőnek mindazt a szakértelmet, törődést, figyelmet és szeretetet, amit édesanyám gyógyítása és ápolása során kapott Önöktől. Az odaadásuk és emberségük nemcsak neki, hanem nekünk, a családjának is hatalmas erőt ad. Hálásak vagyunk mindenért, amit érte tesznek nap mint nap. Köszönjük szépen a munkájukat!

–írja a hozzátartozó a levélben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Legutóbb egy beteg lábtörése kapcsán küldött köszönőlevelet a kórházhoz. A páciens 10 napot töltött a Traumatológiai Osztályon, és élményeit ebben az időszakban foglalta össze. Külön kiemelte dr. Kincses Miklós főorvost, aki beszámolója szerint lelkiismeretesen és odaadóan végezte munkáját.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu