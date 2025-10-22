1 órája
Úgy bántak az édesanyával az egri kórházban, hogy a hozzátartozó azonnal levelet írt
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházhoz ismét egy őszinte levél érkezett. Egy beteg hozzátartozói osztották meg véleményüket az intézménnyel kapcsolatban - a kórház még mindig tud meglepetést okozni.
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a szívhez szóló köszönőlevelet, melyet egy édesanya hozzátartozói írtak az intézmény munkatársainak. A páciens a Belgyógyászati-Infektológiai Centrum második emeletén részesül gondos ellátásban, a család pedig szeretné kifejezni háláját a személyzet figyelmességéért és odaadó törődéséért.
Az egri kórház erőt ad
Még egyszer szeretnénk szívből megköszönni minden orvosnak, nővérnek és segítőnek mindazt a szakértelmet, törődést, figyelmet és szeretetet, amit édesanyám gyógyítása és ápolása során kapott Önöktől. Az odaadásuk és emberségük nemcsak neki, hanem nekünk, a családjának is hatalmas erőt ad. Hálásak vagyunk mindenért, amit érte tesznek nap mint nap. Köszönjük szépen a munkájukat!
–írja a hozzátartozó a levélben.
Legutóbb egy beteg lábtörése kapcsán küldött köszönőlevelet a kórházhoz. A páciens 10 napot töltött a Traumatológiai Osztályon, és élményeit ebben az időszakban foglalta össze. Külön kiemelte dr. Kincses Miklós főorvost, aki beszámolója szerint lelkiismeretesen és odaadóan végezte munkáját.
