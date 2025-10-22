Úgy bántak az édesanyával az egri kórházban, hogy a hozzátartozó azonnal levelet írt

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a szívhez szóló köszönőlevelet, melyet egy édesanya hozzátartozói írtak az intézmény munkatársainak. A páciens a Belgyógyászati-Infektológiai Centrum második emeletén részesül gondos ellátásban, a család pedig szeretné kifejezni háláját a személyzet figyelmességéért és odaadó törődéséért.

Egy hálalevél érkezett az egri kórházhoz, melyben egy édesanya családja köszöni meg az ott dolgozók törődését és szakértelmét

Fotó: Berán Dániel

Az egri kórház erőt ad

Még egyszer szeretnénk szívből megköszönni minden orvosnak, nővérnek és segítőnek mindazt a szakértelmet, törődést, figyelmet és szeretetet, amit édesanyám gyógyítása és ápolása során kapott Önöktől. Az odaadásuk és emberségük nemcsak neki, hanem nekünk, a családjának is hatalmas erőt ad. Hálásak vagyunk mindenért, amit érte tesznek nap mint nap. Köszönjük szépen a munkájukat!

–írja a hozzátartozó a levélben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!