1 órája
Ilyen a gyöngyösi kórházi ellátás 2025-ben: őszinte volt, mindent leírt a frissen kiengedett beteg
Ezúttal a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházhoz érkezett egy levél, melyben a páciens fogalmazta meg tapasztalatait a Belgyógyászat-Neurológiai osztályról. A kórházi ápolók hozzáállására és munkájára nehezen talált szavakat.
A Bugát Pál Kórház Facebook-oldalán osztotta meg azt a köszönőlevelet, amelyet egy nemrég gyógyult beteg, F. Gábor küldött az intézmény munkatársainak. A levél szívből jövő sorai nemcsak a beteg háláját fejezik ki, de jól tükrözik azt a szakmai elhivatottságot és emberséget is, amely a gyöngyösi kórház dolgozóit jellemzi.
Szívvel-lélekkel dolgoznak – így dicséri egy beteg a gyöngyösi kórházat
A levél írója – aki a Belgyógyászat–Neurológiai osztályon kapott kezelést – kiemelte: nemcsak a szakértelem, hanem az empátia és az emberi hozzáállás is hozzájárult ahhoz, hogy úgy érezze, jó kezekben van. Mint írta, a nehéz időszakban nyújtott professzionális ellátás, a kedves szavak és a bátorítás kulcsfontosságú szerepet játszottak a gyógyulásában.
Láttam és éreztem, hogy az Önök munkatársai nem csupán a szakmájukat végzik, hanem szívvel-lélekkel gondoskodnak a betegekről
–fogalmazott F. Gábor, hozzátéve: köszönet illeti a teljes intézményt, de különösen a Belgyógyászat–Neurológiai osztály dolgozóit.
Számos alkalommal érkezik köszönőlevél a vármegyei kórházakhoz – legutóbb a gyöngyösi kórház kapott elismerést a Szegedi Tudományegyetem képviselőitől, amiért gyakorlati helyet biztosított gyógytornász hallgatóiknak.
