Ilyen a gyöngyösi kórházi ellátás 2025-ben: őszinte volt, mindent leírt a frissen kiengedett beteg

A Bugát Pál Kórház Facebook-oldalán osztotta meg azt a köszönőlevelet, amelyet egy nemrég gyógyult beteg, F. Gábor küldött az intézmény munkatársainak. A levél szívből jövő sorai nemcsak a beteg háláját fejezik ki, de jól tükrözik azt a szakmai elhivatottságot és emberséget is, amely a gyöngyösi kórház dolgozóit jellemzi.

A Bugát Pál Kórházhoz érkezett köszönőlevélben külön kiemelte a páciens a Belgyógyászati- és Neurológiai osztály dolgozóit

Fotó: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

Szívvel-lélekkel dolgoznak – így dicséri egy beteg a gyöngyösi kórházat

A levél írója – aki a Belgyógyászat–Neurológiai osztályon kapott kezelést – kiemelte: nemcsak a szakértelem, hanem az empátia és az emberi hozzáállás is hozzájárult ahhoz, hogy úgy érezze, jó kezekben van. Mint írta, a nehéz időszakban nyújtott professzionális ellátás, a kedves szavak és a bátorítás kulcsfontosságú szerepet játszottak a gyógyulásában.