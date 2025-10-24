2 órája
Korlátozásokkal indul a hevesi fejlesztés – parkoló építése bolygatja meg a forgalmat
Heves önkormányzata parkolóépítést kezd a Bethlen Gábor utcai tömbházak mögötti területen október 27. és december 5. között.
A Kossuth Lajos utcában az egyik legnehezebb parkolóhelyet vadászni
Fotó: Huszár Márk
Heves önkormányzata fontos fejlesztést kezd a Bethlen Gábor utcai tömbházak mögötti területen. Sveiczer Sándor polgármester arról tájékoztatja a lakókat, hogy október 27. és december 5. között új parkolót alakítanak ki ott – írta meg a Hevesi Hírportál.
A munkálatok ideje alatt részleges és teljes forgalomkorlátozásra kell számítani, így a garázsokhoz és a jelenleg gépkocsi-tárolásra használt területekre a ki- és behajtás nem lesz lehetséges.
Kérik a gépkocsi-tulajdonosokat, hogy a munkálatok idejére gépkocsijaikat a közeli utcákban vagy parkolókban helyezzék el.
Sveiczer Sándor köszöni mindenki megértését és türelmét, és biztosítja a lakókat, hogy a fejlesztés a városképet és a mindennapi közlekedést is kényelmesebbé teszi majd.
