Korlátozásokkal indul a hevesi fejlesztés – parkoló építése bolygatja meg a forgalmat

Heves önkormányzata parkolóépítést kezd a Bethlen Gábor utcai tömbházak mögötti területen október 27. és december 5. között.

A Kossuth Lajos utcában az egyik legnehezebb parkolóhelyet vadászni

Fotó: Huszár Márk

Heves önkormányzata fontos fejlesztést kezd a Bethlen Gábor utcai tömbházak mögötti területen. Sveiczer Sándor polgármester arról tájékoztatja a lakókat, hogy október 27. és december 5. között új parkolót alakítanak ki ott – írta meg a Hevesi Hírportál.

A munkálatok ideje alatt részleges és teljes forgalomkorlátozásra kell számítani, így a garázsokhoz és a jelenleg gépkocsi-tárolásra használt területekre a ki- és behajtás nem lesz lehetséges.

Kérik a gépkocsi-tulajdonosokat, hogy a munkálatok idejére gépkocsijaikat a közeli utcákban vagy parkolókban helyezzék el.

Sveiczer Sándor köszöni mindenki megértését és türelmét, és biztosítja a lakókat, hogy a fejlesztés a városképet és a mindennapi közlekedést is kényelmesebbé teszi majd.

 

 

