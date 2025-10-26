39 perce
Ezekre a hevesi településekre érkezik a kormányablakbusz novemberben
Elérhetővé vált a novemberi menetrend, ismét több Heves vármegyei településen lesz lehetőség ügyintézésre. A kormányablakbusz segítségével olyan helyeken is elintézhetők hivatalos ügyek, ahol nincs állandó kormányablak.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak. Továbbá lehetőséget teremt az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű kiszolgálására - olvasható a Kormányhivatalok honlapján.
Milyen ügyeket tudsz intézni?
A kormányablakbuszokban ugyanazok az ügyek intézhetők, mint a hagyományos kormányablakokban. Az állampolgárok többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket intézhetnek, továbbá ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőség. Emellett a hatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek benyújtása és az eljárások menetéről való tájékoztatás is biztosított - írják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Pontosan mikor és mely hevesi településre érkeznek kormányablakbuszok?
2025. november 4. kedd
- 09:00 - 10:30: Mátraballa - Kultúrház
- 09:30 - 11:30: Kisköre - Könyvtár előtti parkoló
13:00 - 15:00:Tiszanána - Polgármesteri Hivatal
2025. november 6. csütörtök
- 09:00 - 11:00: Zagyvaszántó - Közös Önkormányzati Hivatal
- 09:00 - 10:30: Kál - Kultúrház
- 11:30 - 13:00: Kápolna - Művelődési Ház
- 13:00 - 15:00: Gyöngyöspata - Művelődési ház
2025. november 11.kedd
- 09:00 - 11:00: Csány - Község Önkormányzati Hivatal
- 09:00 - 10:30: Kerecsend - Polgármesteri Hivatal
- 12:30 - 14:30: Hort - Polgármesteri Hivatal
2025. november 13.csütörtök
- 09:00 - 11:00: Halmajugra - Halmajugra Község Önkormányzata
- 09:00 - 10:30: Ostoros - Közös Önkormányzati Hivatal
- 11:30 - 13:00: Egerszólát - Polgármesteri Hivatal
- 13:00 - 15:00: Gyöngyössolymos - Közös Önkormányzati Hivatal
2025. november 18.kedd
- 09:00 - 11:00: Visznek - Művelődési ház
- 13:00 - 15:00: Gyöngyöshalász - Művelődési ház
2025. november 20.csütörtök
- 09:30 - 11:30: Zaránk - Idősek otthona előtti parkoló
Egykor a gyöngyösi elit találkozóhelye volt, ma már csak kevesen emlékeznek, mi zajlott a falak között
„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét