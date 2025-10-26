Ezekre a hevesi településekre érkezik a kormányablakbusz novemberben

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak. Továbbá lehetőséget teremt az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű kiszolgálására - olvasható a Kormányhivatalok honlapján.

Kiderült, hogy pontosan mikor és hol lesz elérhető a kormányablakbusz Hevesben

Forrás: MW/archív

Milyen ügyeket tudsz intézni?

A kormányablakbuszokban ugyanazok az ügyek intézhetők, mint a hagyományos kormányablakokban. Az állampolgárok többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket intézhetnek, továbbá ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőség. Emellett a hatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek benyújtása és az eljárások menetéről való tájékoztatás is biztosított - írják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Pontosan mikor és mely hevesi településre érkeznek kormányablakbuszok?

2025. november 4. kedd

09:00 - 10:30: Mátraballa - Kultúrház

09:30 - 11:30: Kisköre - Könyvtár előtti parkoló

13:00 - 15:00:Tiszanána - Polgármesteri Hivatal

2025. november 6. csütörtök