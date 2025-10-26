október 26., vasárnap

39 perce

Ezekre a hevesi településekre érkezik a kormányablakbusz novemberben

Elérhetővé vált a novemberi menetrend, ismét több Heves vármegyei településen lesz lehetőség ügyintézésre. A kormányablakbusz segítségével olyan helyeken is elintézhetők hivatalos ügyek, ahol nincs állandó kormányablak.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak. Továbbá lehetőséget teremt az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű kiszolgálására - olvasható a Kormányhivatalok honlapján.

Milyen ügyeket tudsz intézni?

A kormányablakbuszokban ugyanazok az ügyek intézhetők, mint a hagyományos kormányablakokban. Az állampolgárok többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket intézhetnek, továbbá ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőség. Emellett a hatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek benyújtása és az eljárások menetéről való tájékoztatás is biztosított - írják.

Pontosan mikor és mely hevesi településre érkeznek kormányablakbuszok?

2025. november 4. kedd

  • 09:00 - 10:30: Mátraballa - Kultúrház
  • 09:30 - 11:30: Kisköre - Könyvtár előtti parkoló

13:00 - 15:00:Tiszanána - Polgármesteri Hivatal
2025. november 6. csütörtök

  • 09:00 - 11:00: Zagyvaszántó - Közös Önkormányzati Hivatal
  • 09:00 - 10:30: Kál - Kultúrház
  • 11:30 - 13:00: Kápolna - Művelődési Ház
  • 13:00 - 15:00: Gyöngyöspata - Művelődési ház
    2025. november 11.kedd
  • 09:00 - 11:00: Csány - Község Önkormányzati Hivatal
  • 09:00 - 10:30: Kerecsend - Polgármesteri Hivatal
  • 12:30 - 14:30: Hort - Polgármesteri Hivatal
    2025. november 13.csütörtök
  • 09:00 - 11:00: Halmajugra - Halmajugra Község Önkormányzata
  • 09:00 - 10:30: Ostoros - Közös Önkormányzati Hivatal
  • 11:30 - 13:00: Egerszólát - Polgármesteri Hivatal
  • 13:00 - 15:00: Gyöngyössolymos - Közös Önkormányzati Hivatal
    2025. november 18.kedd
  • 09:00 - 11:00: Visznek - Művelődési ház
  • 13:00 - 15:00: Gyöngyöshalász - Művelődési ház
    2025. november 20.csütörtök
  • 09:30 - 11:30: Zaránk - Idősek otthona előtti parkoló

 

