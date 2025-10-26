59 perce
Nyakunkon a járvány? Ezt mutatták ki az egri szennyvízből
Ismét vizsgálták a szennyvizet az országban. Több helyen emelkedett a koronavírus koncentrációja.
A 42. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 (koronavírus) koncentrációja országos szinten stagnál. Emelkedés tapasztalható Egerben, Miskolcon és Szegeden. 18 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés Salgótarjánban volt látható - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll.
Mi a szennyvíz alapú epidemiológia?
A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint pl. a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására - fogalmaznak
Legutóbb arról számoltunk be, hogy terjed a koronavírus új variánsa, már Egerben és környékén is egyre több a beteg. Az intenzív osztályra is került beteg az új COVID miatt az egri kórházban.
