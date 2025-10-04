Riasztó jelek az egri szennyvízben – újabb járvány van kialakulóban?

A 39. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 (koronavírus) koncentrációja országos szinten emelkedik, írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben. 15 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem látható.

Egerben változatlan a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja

Forrás: nngyk.hu

Egerben nincs változás a korábbi adatokhoz képest, se nem emelkedett, se nem csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

Így mutatják ki a koronavírust a szennyvízből

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2020 nyara óta követi nyomon a koronavírus jelenlétét a szennyvízben. A vizsgálatok célja, hogy időben jelezzék a fertőzések terjedését, és átfogó képet adjanak a lakosság egészségi helyzetéről, írják a honlapon. A mintavétel nagyobb szennyvíztelepeken zajlik: Budapesten, a vármegyeszékhelyeken, valamint néhány agglomerációs településen. Így a mérések az ország lakosságának több mint 40 százalékára kiterjednek.

Mint írják, a begyűjtött mintákat 48 órán belül vizsgálják: először megtisztítják, majd ultraszűréssel sűrítik a vírusrészecskéket, és digitális PCR-technológiával mérik a mennyiségüket. A vírusvariánsok pontos azonosítását korszerű, úgynevezett újgenerációs szekvenálással végzik, amelyet számítógépes elemzés egészít ki. Ez a módszer segít abban, hogy a szakemberek időben észleljék az esetleges járványhullámokat, és nyomon kövessék az új variánsok megjelenését.

