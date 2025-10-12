2 órája
A koronavírus nyomai újra felbukkantak – mi a helyzet Hevesben?
Ismét vizsgálták a szennyvizet az országban. Több helyen emelkedett a koronavírus koncentrációja.
A 40. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 (koronavírus) koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győrött, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, míg 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mi a helyzet Egerben?
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt - írják.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.
Mi a szennyvíz alapú epidemiológia?
A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint pl. a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására - fogalmaznak.
Legutóbb arról számoltunk be, hogy terjed a koronavírus új variánsa, már Egerben és környékén is egyre több a beteg. Az intenzív osztályra is került beteg az új COVID miatt az egri kórházban.
