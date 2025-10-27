október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Köszönet

2 órája

Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt

Címkék#kórház#vélemény#főorvos

Újabb köszönőlevelet kapott az egri kórház. A volt beteg háláját fejezte ki az intézménynek és dolgozóinak.

Heol.hu

"Köszönetet mondok valamennyi dolgozónak, a beteghordóknak, a nővéreknek, akik áldozatos és nagyon kemény munkát végeznek" - kezdte sorait egy volt beteg, aki a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház Urológiai Osztályának, valamint a műtétén résztvevő egész csapatnak fejezte ki elismerését hétfőn - derül ki a kórház bejegyzéséből. 

Levelében fejezte ki véleményét egy volt beteg az egri urológia osztályról
Forrás: Heol.hu

Látszott a csapaton, hogy szavak nélkül is megértik egymást, összeszoktak. Engem ez megnyugtatott, megbíztam bennük, úgy éreztem, itt nem lehet gond.”

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, a beteg külön köszönetet mondott dr. Kovács Péter főorvosnak, aki „másfél órán át nagy koncentráltsággal végezte munkáját”.

Júliusban is kapott egy levelet az intézmény, az író elmondása szerint a kórházi dolgozók szebbé varázsolták a kórházban történteket.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu