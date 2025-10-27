2 órája
Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt
Újabb köszönőlevelet kapott az egri kórház. A volt beteg háláját fejezte ki az intézménynek és dolgozóinak.
"Köszönetet mondok valamennyi dolgozónak, a beteghordóknak, a nővéreknek, akik áldozatos és nagyon kemény munkát végeznek" - kezdte sorait egy volt beteg, aki a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház Urológiai Osztályának, valamint a műtétén résztvevő egész csapatnak fejezte ki elismerését hétfőn - derül ki a kórház bejegyzéséből.
Látszott a csapaton, hogy szavak nélkül is megértik egymást, összeszoktak. Engem ez megnyugtatott, megbíztam bennük, úgy éreztem, itt nem lehet gond.”
Mint írták, a beteg külön köszönetet mondott dr. Kovács Péter főorvosnak, aki „másfél órán át nagy koncentráltsággal végezte munkáját”.
