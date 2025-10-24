1 órája
Futottak, kerekeztek, sétáltak, koszorúztak, ünnepséget is tartottak az ’56-os hősök tiszteletére
Október 23-án Füzesabony lakói és a meghívott vendégek együtt rótták le tiszteletüket az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A délutáni koszorúzáson elsőként a térség országgyűlési képviselője – a Békemenetről hazaérkező – dr. Pajtók Gábor Füzesabony polgármesterével, Nagy Csabával közösen rótta le kegyeletét és helyezte el a városi önkormányzat koszorúját az emlékmű talapzatán.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés idén is már a délelőtti óráktól gazdag programmal várta az érdeklődőket. A nap a hagyományos FutAbony futóversennyel vette kezdetét, amely évről-évre sokakat megmozgat. A futók célba érkezése után következett a koszorúzás a Kezek emlékoszlopnál.
A koszorúzás a hősök iránti hála és tisztelet jele, csakúgy, mint az ünnepi futóverseny
A csütörtökön megrendezett FutAbony ünnepi futóverseny idén kiegészült egy három kilométeres kerékpárkörrel, valamint egy ugyanilyen távú sétálókörrel is. A szemerkélő eső ellenére sokan neveztek, illetve kilátogattak a rendezvényre. A korábbi évekhez hasonlóan a résztvevőket az idén is a Füzesabonyi Kertbarát Kör bőségasztala várta különleges finomságokkal. Az egyesület tagjai maguk által készített, főként zöldségből, gyümölcsből készült falatokat és innivalókat kínáltak.
Hogy mi mindent csemegézhettek?
Cukkinifasírt, répafasírt, zöldséges tócsni, vitaminfalatkák, rántott zeller és krumpli, zakuszkás és cukkinikrémes falatok, pizzás csiga, finom falatkák, cukkinis muffin, almás és meggyes pite, sütőtökös golyó, sült tök, sajtos kosárka, répatorta, fahéjas sült birsalma, mákos és körtés szelet, alma és körte, céklalé, bodzaszörp, almalé és forrógyümölcstea. Az étkek és innivalók nemcsak szépek, de nagyon ízletesek voltak a résztvevők szerint.
A hivatalos ünnepi műsor a városi rendezvényközpontban zárult. Itt Nagy Csaba polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 1956 a bátorság, a hit és a szabadság szimbóluma.
– 1956. október 23-a olyan nap volt, amikor egy egész nemzet szembenézett a félelemmel, és kimondta: elég – fogalmazott a polgármester.
Hozzátette, bár a forradalmat leverték, „a valódi értékek – a szabadság és a jövőbe vetett hit – megmaradtak”, és az 1956-os örökség ma is élő üzenetet hordoz: „a zsarnokság soha nem örök, mert eljön a pillanat, amikor a csend megtörik, és a félelem helyét átveszi a közösség ereje és a bizalom.”
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az ünnepi programot az ’56-os Irodalmi Színpad előadása tette meghitté, akik irodalmi és zenés összeállítással idézték fel a forradalom szellemét.
Az ünnepi rendezvény második felében átadták a városi kitüntetéseket, amelyekkel immár több mint két évtizede ismerik el a Füzesabonyért dolgozó polgárok érdemeit.
Pro Urbe
Az idei évben Tóth Benedek vehette át a Pro Urbe emlékérmet, aki életét és munkáját Füzesabony szolgálatába állította. A korábban műszaki területen dolgozó Tóth Benedek a helyi méhészegyesület elnökeként 25 éven át népszerűsítette a méhészetet és a mézfogyasztást, emellett három évtizeden keresztül kézilabdázóként és edzőként is meghatározó alakja volt a városi sportéletnek.
Október 23-ai ünnepség FüzesabonybanFotók: Szántó György
A Füzesabony Város Díszpolgára
A címet Tóth-Zele József kapta, aki a város szülötteként az NB II-es Eger csapatában kezdte sportpályafutását. Az 1956-os eseményeket követően külföldön folytatta karrierjét, majd több mint harminc éven át dolgozott edzőként a Real Madrid utánpótlásában. Munkáját a magyar állam is többször elismerte, többek között a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével és parancsnoki keresztjével.
Füzesabony nekem a világ közepe: mondja a 89 éves díszpolgár, Tóth-Zele József
Az ünnepi alkalom méltó módon emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a szabadságért hozott áldozat sosem feledhető – és hogy a forradalom eszméi ma is erőt adnak a közösség összetartásához és a jövő építéséhez.
Békemenet: megtelt Budapest a felvonulókkal, Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt mondott beszédet – fotókkal, videókkal
Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét