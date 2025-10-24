Futottak, kerekeztek, sétáltak, koszorúztak, ünnepséget is tartottak az ’56-os hősök tiszteletére

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés idén is már a délelőtti óráktól gazdag programmal várta az érdeklődőket. A nap a hagyományos FutAbony futóversennyel vette kezdetét, amely évről-évre sokakat megmozgat. A futók célba érkezése után következett a koszorúzás a Kezek emlékoszlopnál.

Az ünnepi koszorúzás idejére a Békemeneten résztvevő dr. Pajtók Gábor is megérkezett

Fotó: Horváth Péter / Forrás: Füzes Hírek

A koszorúzás a hősök iránti hála és tisztelet jele, csakúgy, mint az ünnepi futóverseny

A csütörtökön megrendezett FutAbony ünnepi futóverseny idén kiegészült egy három kilométeres kerékpárkörrel, valamint egy ugyanilyen távú sétálókörrel is. A szemerkélő eső ellenére sokan neveztek, illetve kilátogattak a rendezvényre. A korábbi évekhez hasonlóan a résztvevőket az idén is a Füzesabonyi Kertbarát Kör bőségasztala várta különleges finomságokkal. Az egyesület tagjai maguk által készített, főként zöldségből, gyümölcsből készült falatokat és innivalókat kínáltak.

A FutAbony résztvevői idén is a Kertbarát Kör finomságait kóstolhatták

Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

Hogy mi mindent csemegézhettek?

Cukkinifasírt, répafasírt, zöldséges tócsni, vitaminfalatkák, rántott zeller és krumpli, zakuszkás és cukkinikrémes falatok, pizzás csiga, finom falatkák, cukkinis muffin, almás és meggyes pite, sütőtökös golyó, sült tök, sajtos kosárka, répatorta, fahéjas sült birsalma, mákos és körtés szelet, alma és körte, céklalé, bodzaszörp, almalé és forrógyümölcstea. Az étkek és innivalók nemcsak szépek, de nagyon ízletesek voltak a résztvevők szerint.

A hivatalos ünnepi műsor a városi rendezvényközpontban zárult. Itt Nagy Csaba polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 1956 a bátorság, a hit és a szabadság szimbóluma.

– 1956. október 23-a olyan nap volt, amikor egy egész nemzet szembenézett a félelemmel, és kimondta: elég – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, bár a forradalmat leverték, „a valódi értékek – a szabadság és a jövőbe vetett hit – megmaradtak”, és az 1956-os örökség ma is élő üzenetet hordoz: „a zsarnokság soha nem örök, mert eljön a pillanat, amikor a csend megtörik, és a félelem helyét átveszi a közösség ereje és a bizalom.”

Az ünnepi programot az ’56-os Irodalmi Színpad előadása tette meghitté, akik irodalmi és zenés összeállítással idézték fel a forradalom szellemét.