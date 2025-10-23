2 órája
Koszorúzással, megemlékezéssel tisztelegtek az '56-os hősök előtt, Kollár Lajos is beszédet mondott
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartottak megemlékezést szerdán Mezőszemerén. A koszorúzással egybekötött rendezvényen részt vett a térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor is. Ünnepi beszédet a polgármester, Jakab Gábor és a Magyarok a világ nyolcezresein legendás alakja, Kollár Lajos mondott.
Megemlékezést tartottak szerda délután Mezőszemerén a település '56-os emlékművűnél. A koszorúzással egybekötött ünnepségre érkezők között ott láthattuk – mások mellett – az itt élő Bukta Imre Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas képzőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának rendes, jelenleg levelező tagját, illetve a szintén mezőszemerei Kollár Lajost, a Magyarok a világ nyolcezresein legendás alakját. Eljött, és Jakab Gábor polgármesterrel együtt koszorúzott dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője.
Megemlékező beszédeket követően koszorúzással zárult az ünnepség
– Vállalták a harcot a világ egyik legerősebb hadsereg ellen. Kérdezem: tették ezt a győzelem reménye nélkül? Ha reálisan gondolkodók lettek volna valószínűleg el sem kezdődött volna a harc. Nem a reális döntéseken múlott. Valami megfoghatatlan, heroikus érzés lett úrrá a nemzeten. A néplélek nem felejtette a korábbi évszázadok szabadságküzdelmeit – így kezdte megemlékező ünnepi beszédét a falu polgármestere, Jakab Gábor.
A szónok szavai szerint, ami 1956-ban történt, visszavezethető egy nagyon korai társadalmi szerződésre. Ezt a szerződést minden iskolában tanítják: ez volt az 1222. évi Aranybulla, melynek törvénypontjai között volt egy utolsó, amelyet ellenállási záradéknak nevezünk. Azt fogalmazta meg hogy az Aranybulla minden társadalmi szereplőre vonatkozik, mindenkinek be kell tartani, s ez bizony az uralkodókra, a királyokra is érvénye és a nemzet többi részére is. Amennyiben a király vagy a mindenkori hatalom megszegi a törvényeket a társadalom többi részének joga volt ellenállni akár fegyverrel is.
– A magyar nemzet 1222 óta az akkor leírt törvény szerint élt és él, és élt ezzel 1956-ban is – mondta beszédében a faluvezető.
Állítása igazolásaként sorolta is azokat a történelmi eseményeket, amelyek az Aranybulla "folyományaként" következtek be: az 1600-as évek elején Bocskai István harca, a XVII. század végén Tököly Imre felkelése, az 1700-as évek elején II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, majd az 1800-as évek közepén 1848-49-ben Petőfi és Kossuth nevével fémjelzett forradalom és szabadságharc.
– És nyilvánvalóan amiért ma itt vagyunk, az 1900-as évek közepén, 1956-ban forradalom és szabadságharc Budapesten, illetve Magyarország különböző területein. Ezek voltak a magyar történelem legdicsőbb eseményei, amikor is az Aranybulláról és a önmagukról megfeledkező törvényes Habsburg királyaink ellen a magyar nemzeti eszme letéteményesei az erdélyi fejedelmek léptek föl, illetve 1956-ban a moszkovita-zsidókommunista hatalommal szemben lépett fel a magyar nép – hangoztatta a megemlékezés szónoka.
A közös ezekben a szabadságharcokban a hatalmi önkény olyan fokra jutása volt szerinte, amikor már nem néznek se Istent, se embert. Az 1956 október 23-ához vezető út az Andrássy út 60-nál, Recskkel fekete limuzinokkal, az ÁVH-val, erőszakos téeszesítéssel, a kitelepítésekkel, körömletépéssel, az államosítás kisajátításaival, egyházellenességgel volt kikövezve.
– Amikor a hatalom a saját embereit sem kíméli – ugye, emlékszünk az 1956 előtti időszakra, Rajk Lászlóra és kivégzett társaira –, amikor saját maguk magán a kommunista párton belül is tisztogatnak, a hatalmi arrogancia túlkapásai ugyanazt a reakciót váltják ki a társadalomból kortól függetlenül – hangzottak a polgármesteri megemlékező szavak.
A Mezőszemerén élő Kollár Lajos a civil szervezetek képviseletében mondott beszédet. Azzal a fordulattal kezdte, hogy eredetileg úgy gondolta az 1956-os forradalomra való emlékezést, hogy a korábbiakhoz hasonlóan idén is esetleg egy egy személyes történetet osztana meg a résztvevőkkel. Végül mégis úgy döntött: mégsem, hanem szűkebb pátriánk korabeli történéseit idézi fel mementóul.
Az egri '56-os eseményeket idézte elsőként. Főiskolai hallgatók, dobós diákok tüntetésével kezdődött. Egerben a szónok szavai szerint a fiatalok elképesztő heroikus küzdelmet mutattak be ennek a forradalom és szabadságharcnak a kitörését követően. Az október 24-i demonstráció volt a kezdet itt. A városában főleg diákokból álló társaság Kossuth nótákat énekelve és forradalmi jelszavakat skandálva vonult a Széchenyi utcán. Másnap már diák küldöttek érkeztek Budapestről, Miskolcról és Szegedről, munkásküldöttek Ózdról és Borsodnádasdról.
Akciójuk hatására az egri fiatalok tehergépjárműveivel kimentek Gyöngyösre, Hatvanba és a környék falvaiba, hogy elmagyarázzák mi is történt az előző napokban. Muszáj volt ezt megtenni – ezt csak én közbevettem: azért mert elég nagy zavarodottság volt a fejekben –, hogy elmagyarázzák, mi történik a fővárosban, a környező városokban és Magyarország-szerte. Hogy mi is történik most, vagy mi is történt akkor az utcákon, mi is történt akkor a fejekben – fogalmazott Kollár Lajos, aki szólt még beszédében néhány, október 23-át követő megrendítő, néha zavaros, mégis felemelő eseményről.
A megemlékező ünnepséget a résztvevők – állami, és civil szervezetek, kisebbségi önkormányzat képviselői – koszorúzással zárták.
Október 23-i megemlékezés MezőszemerénFotók: Szántó György/Heol.hu
