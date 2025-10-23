Koszorúzással, megemlékezéssel tisztelegtek az '56-os hősök előtt, Kollár Lajos is beszédet mondott

Megemlékezést tartottak szerda délután Mezőszemerén a település '56-os emlékművűnél. A koszorúzással egybekötött ünnepségre érkezők között ott láthattuk – mások mellett – az itt élő Bukta Imre Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas képzőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának rendes, jelenleg levelező tagját, illetve a szintén mezőszemerei Kollár Lajost, a Magyarok a világ nyolcezresein legendás alakját. Eljött, és Jakab Gábor polgármesterrel együtt koszorúzott dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője.

A mezőszemerei megemlékezés koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével ért véget. Dr. Pajtók Gábor (balról) a település polgármesterével helyezte el az emlékezés virágait

Megemlékező beszédeket követően koszorúzással zárult az ünnepség

– Vállalták a harcot a világ egyik legerősebb hadsereg ellen. Kérdezem: tették ezt a győzelem reménye nélkül? Ha reálisan gondolkodók lettek volna valószínűleg el sem kezdődött volna a harc. Nem a reális döntéseken múlott. Valami megfoghatatlan, heroikus érzés lett úrrá a nemzeten. A néplélek nem felejtette a korábbi évszázadok szabadságküzdelmeit – így kezdte megemlékező ünnepi beszédét a falu polgármestere, Jakab Gábor.

A szónok szavai szerint, ami 1956-ban történt, visszavezethető egy nagyon korai társadalmi szerződésre. Ezt a szerződést minden iskolában tanítják: ez volt az 1222. évi Aranybulla, melynek törvénypontjai között volt egy utolsó, amelyet ellenállási záradéknak nevezünk. Azt fogalmazta meg hogy az Aranybulla minden társadalmi szereplőre vonatkozik, mindenkinek be kell tartani, s ez bizony az uralkodókra, a királyokra is érvénye és a nemzet többi részére is. Amennyiben a király vagy a mindenkori hatalom megszegi a törvényeket a társadalom többi részének joga volt ellenállni akár fegyverrel is.

– A magyar nemzet 1222 óta az akkor leírt törvény szerint élt és él, és élt ezzel 1956-ban is – mondta beszédében a faluvezető.

Állítása igazolásaként sorolta is azokat a történelmi eseményeket, amelyek az Aranybulla "folyományaként" következtek be: az 1600-as évek elején Bocskai István harca, a XVII. század végén Tököly Imre felkelése, az 1700-as évek elején II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, majd az 1800-as évek közepén 1848-49-ben Petőfi és Kossuth nevével fémjelzett forradalom és szabadságharc.