október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főhajtás

2 órája

Koszorúzással, megemlékezéssel tisztelegtek az '56-os hősök előtt, Kollár Lajos is beszédet mondott

Címkék#Dr Pajtók Gábor#Magyarok a világ nyolcezresein#megmlékezés#Kollár Lajos

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartottak megemlékezést szerdán Mezőszemerén. A koszorúzással egybekötött rendezvényen részt vett a térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor is. Ünnepi beszédet a polgármester, Jakab Gábor és a Magyarok a világ nyolcezresein legendás alakja, Kollár Lajos mondott.

Sike Sándor

Megemlékezést tartottak szerda délután Mezőszemerén a település '56-os emlékművűnél. A koszorúzással egybekötött ünnepségre érkezők között ott láthattuk – mások mellett – az itt élő Bukta Imre Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas képzőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának rendes, jelenleg levelező tagját, illetve a szintén mezőszemerei Kollár Lajost, a Magyarok a világ nyolcezresein legendás alakját. Eljött, és Jakab Gábor polgármesterrel együtt koszorúzott dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője.

Az ünnepséget koszorúzással zárták
A mezőszemerei megemlékezés koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével ért véget. Dr. Pajtók Gábor (balról) a település polgármesterével helyezte el az emlékezés virágait
Forrás: Szántó György / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megemlékező beszédeket követően koszorúzással zárult az ünnepség

– Vállalták a harcot a világ egyik legerősebb hadsereg ellen. Kérdezem: tették ezt a győzelem reménye nélkül? Ha reálisan gondolkodók lettek volna valószínűleg el sem kezdődött volna a harc. Nem a reális döntéseken múlott. Valami megfoghatatlan, heroikus érzés lett úrrá a nemzeten. A néplélek nem felejtette a korábbi évszázadok szabadságküzdelmeit – így kezdte megemlékező ünnepi beszédét a falu polgármestere, Jakab Gábor.

A szónok szavai szerint, ami 1956-ban történt, visszavezethető egy nagyon korai társadalmi szerződésre. Ezt a szerződést minden iskolában tanítják: ez volt az 1222. évi Aranybulla, melynek törvénypontjai között volt egy utolsó, amelyet ellenállási záradéknak nevezünk. Azt fogalmazta meg hogy az Aranybulla minden társadalmi szereplőre vonatkozik, mindenkinek be kell tartani, s ez bizony az uralkodókra, a királyokra is érvénye és a nemzet többi részére is. Amennyiben a király vagy a mindenkori hatalom megszegi a törvényeket a társadalom többi részének joga volt ellenállni akár fegyverrel is.

– A magyar nemzet 1222 óta az akkor leírt törvény szerint élt és él, és élt ezzel 1956-ban is – mondta beszédében a faluvezető.

Állítása igazolásaként sorolta is azokat a történelmi eseményeket, amelyek az Aranybulla "folyományaként" következtek be: az 1600-as évek elején Bocskai István harca, a XVII. század végén Tököly Imre felkelése, az 1700-as évek elején II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, majd az 1800-as évek közepén 1848-49-ben Petőfi és Kossuth nevével fémjelzett forradalom és szabadságharc. 

– És nyilvánvalóan amiért ma itt vagyunk, az 1900-as évek közepén, 1956-ban forradalom és szabadságharc Budapesten, illetve Magyarország különböző területein. Ezek voltak a magyar történelem legdicsőbb eseményei, amikor is az Aranybulláról és a önmagukról megfeledkező törvényes Habsburg királyaink ellen a magyar nemzeti eszme letéteményesei az erdélyi fejedelmek léptek föl, illetve 1956-ban a moszkovita-zsidókommunista hatalommal szemben lépett fel a magyar nép – hangoztatta a megemlékezés szónoka.

A közös ezekben a szabadságharcokban a hatalmi önkény olyan fokra jutása volt szerinte, amikor már nem néznek se Istent, se embert. Az 1956 október 23-ához vezető út az Andrássy út 60-nál, Recskkel fekete limuzinokkal, az ÁVH-val, erőszakos téeszesítéssel, a kitelepítésekkel, körömletépéssel, az államosítás kisajátításaival, egyházellenességgel volt kikövezve.

– Amikor a hatalom a saját embereit sem kíméli – ugye, emlékszünk az 1956 előtti időszakra, Rajk Lászlóra és kivégzett társaira –, amikor saját maguk magán a kommunista párton belül is tisztogatnak, a hatalmi arrogancia túlkapásai ugyanazt a reakciót váltják ki a társadalomból kortól függetlenül – hangzottak a polgármesteri megemlékező szavak.

A Mezőszemerén élő Kollár Lajos a civil szervezetek képviseletében mondott beszédet. Azzal a fordulattal kezdte, hogy eredetileg úgy gondolta az 1956-os forradalomra való emlékezést, hogy a korábbiakhoz hasonlóan idén is esetleg egy egy személyes történetet osztana meg a résztvevőkkel. Végül mégis úgy döntött: mégsem, hanem szűkebb pátriánk korabeli történéseit idézi fel mementóul.

Az egri '56-os eseményeket idézte elsőként. Főiskolai hallgatók, dobós diákok tüntetésével kezdődött. Egerben a szónok szavai szerint a fiatalok elképesztő heroikus küzdelmet mutattak be ennek a forradalom és szabadságharcnak a kitörését követően. Az október 24-i demonstráció volt a kezdet itt. A városában főleg diákokból álló társaság Kossuth nótákat énekelve és forradalmi jelszavakat skandálva vonult a Széchenyi utcán. Másnap már diák küldöttek érkeztek Budapestről, Miskolcról és Szegedről, munkásküldöttek Ózdról és Borsodnádasdról.

Akciójuk hatására az egri fiatalok tehergépjárműveivel kimentek Gyöngyösre, Hatvanba és a környék falvaiba, hogy elmagyarázzák mi is történt az előző napokban. Muszáj volt ezt megtenni – ezt csak én közbevettem: azért mert elég nagy zavarodottság volt a fejekben –, hogy elmagyarázzák, mi történik a fővárosban, a környező városokban és Magyarország-szerte. Hogy mi is történik most, vagy mi is történt akkor az utcákon, mi is történt akkor a fejekben – fogalmazott Kollár Lajos, aki szólt még beszédében néhány, október 23-át követő megrendítő, néha zavaros, mégis felemelő eseményről.

A megemlékező ünnepséget a résztvevők – állami, és civil szervezetek, kisebbségi önkormányzat képviselői – koszorúzással zárták.

Október 23-i megemlékezés Mezőszemerén

Fotók: Szántó György/Heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu