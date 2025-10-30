1 órája
Hatalmas összeget kell fizetnie a tömegközlekedésért Egernek, de adtak kedvezményt
Megszavazták a tömegközlekedés díjának ütemezését Egerben. A közgyűlés döntött arról is, hogy visszaadják a 400 milliós bölcsőde projektet.
Az ebrendészeti és gyepmesteri feladatok szétválasztásáról és új ebrendészeti telep kialakításáról is döntött az egri közgyűlés októberben. Dr. Bartha Viktor jegyző elmondta, hogy a Baktai úti volt ebrendészeti telep már akkor is rossz állapotú volt, amikor először az önkormányzatnál dolgozott.
A földterület nem az önkormányzat tulajdona, a felépítményt viszont bontaniuk kell valószínűleg. A jövőben a gyepmesteri feladatokat a Városgondozás Eger Kft., az ebrendészeti feladatokat az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány látja el. Az önkormányzat egy külterületi, több ezer négyzetméteres ingatlanon, annak fizikai megosztásával, azon egy új ebrendészeti telepet alakítana ki: az ehhez szükséges előkészítő intézkedések (helyszín felmérése és előzetes költségbecslés készítése, egyeztetés hatósági állatorvossal és az alapítvánnyal, a kialakításhoz igényelt egyedi támogatási kérelem benyújtása az illetékes minisztériumhoz, stb.) már folyamatban vannak.
Az Eger Advent tavalyi rendezvényének utófinanszírozása és az idei programsorozat finanszírozása is napirenden volt. Elmondták, hogy még jelenleg is zajlik a programterv kidolgozása. Az ellenzéki képviselőknek nem tetszett az utófinanszírozottság ténye, Bódi Zsolt viszont felhívta a figyelmet, hogy a Mirkóczki-ciklusban volt olyan, hogy 70 millió forintot fizettek ki utólag. Domán Dániel (MKKP) szerint az Eger Advent az elmúlt években csicsás haknivá, eszem-iszom mulatsággá silányult.
Gulyás László elmondta, lesz menü mindenhol 1552 forintért, több kézműves kistermelő lesz a vásárban, nem a hakni a cél, hanem egy színvonalas kulturális rendezvény, ahol jól érzik magukat a családok.
A közgyűlés tartja az 1000 forintos bérletet
Az egri helyi buszközlekedés finanszírozása is sürgősséggel került a közgyűlés elé. A Volán veszteségfinanszírozása már évek óta indulatokat gerjeszt a közgyűlésben. Bódi Zsolt úgy fogalmazott, milliárdokat fizet az önkormányzat, de nincs szolgáltatás, a menetrend egy káosz, és kosz van a buszokon.
Az idei önkormányzati ellentételezés tervezett összege 1 milliárd 258 millió 555 ezer forint, ezen felül a 2025. évi költségvetést terheli még a 2024. évről fennmaradó 482 millió 160 ezer 573 forint összegű ellentételezés, valamint a 2024. évi csökkentett mértékű előlegfizetésből maradó 28 millió 647 ezer 248 forintos kamatösszeg, de ez alól mentesül az önkormányzat, a tavalyi fennmaradó összeget kamatmentesen fizethetik ki, Csákvári Antal Fidesz-KDNP frakcióvezető kiemelte, hogy ez Vágner Ákos tárgyalásainak érdeme.
A 400 milliós bölcsőde projekt, pontosabban a visszalépés a projekttől is szerepelt a sürgősségi indítványok között. Vágner Ákos elmondta, hogy több gond is volt, például kiszolgáló szervizút hiányzott a projektből, amit egy bajai tervező készített az előző ciklusban, ami eleve furcsa. A Farkasvölgy utcai bölcsőde építésének megvalósítási határideje 2026 május, a polgármester elmondta, az egész projekt tele volt tervezési hibákkal, a közbeszerzés során volt olyan pályázó, amely 200 kérdést tett fel a műszaki tartalommal kapcsolatban. Jövő májusig meg kellene épülnie és működnie kellene 28 kisgyermekkel. Gál Judit alpolgármester szerint a környék, a négysávos főút közelsége miatt sem ideális bölcsődének, ráadásul sok az üres férőhely a bölcsődei hálózatban. A képviselők megszavazták, hogy visszaadják a projektet.
A felsővárosi sportpályák ügyéről is döntöttek. A terület önkormányzati tulajdonú, de a felépítmények körül vita van, nincs tisztázva, hogy ki és mit épített pontosan. A sportpályák környékét rendbe kellene tenni, ehhez viszont tisztázni kell a helyzetet. A területet használja az egri városi sportiskola, egri gyerekek sportolnak rajta.
