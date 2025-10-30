Hatalmas összeget kell fizetnie a tömegközlekedésért Egernek, de adtak kedvezményt

Az ebrendészeti és gyepmesteri feladatok szétválasztásáról és új ebrendészeti telep kialakításáról is döntött az egri közgyűlés októberben. Dr. Bartha Viktor jegyző elmondta, hogy a Baktai úti volt ebrendészeti telep már akkor is rossz állapotú volt, amikor először az önkormányzatnál dolgozott.

A közgyűlés bölcsőde, buszközlekedés és ebrendészet ügyében is döntött Egerben

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A földterület nem az önkormányzat tulajdona, a felépítményt viszont bontaniuk kell valószínűleg. A jövőben a gyepmesteri feladatokat a Városgondozás Eger Kft., az ebrendészeti feladatokat az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány látja el. Az önkormányzat egy külterületi, több ezer négyzetméteres ingatlanon, annak fizikai megosztásával, azon egy új ebrendészeti telepet alakítana ki: az ehhez szükséges előkészítő intézkedések (helyszín felmérése és előzetes költségbecslés készítése, egyeztetés hatósági állatorvossal és az alapítvánnyal, a kialakításhoz igényelt egyedi támogatási kérelem benyújtása az illetékes minisztériumhoz, stb.) már folyamatban vannak.

Az Eger Advent tavalyi rendezvényének utófinanszírozása és az idei programsorozat finanszírozása is napirenden volt. Elmondták, hogy még jelenleg is zajlik a programterv kidolgozása. Az ellenzéki képviselőknek nem tetszett az utófinanszírozottság ténye, Bódi Zsolt viszont felhívta a figyelmet, hogy a Mirkóczki-ciklusban volt olyan, hogy 70 millió forintot fizettek ki utólag. Domán Dániel (MKKP) szerint az Eger Advent az elmúlt években csicsás haknivá, eszem-iszom mulatsággá silányult.

Gulyás László elmondta, lesz menü mindenhol 1552 forintért, több kézműves kistermelő lesz a vásárban, nem a hakni a cél, hanem egy színvonalas kulturális rendezvény, ahol jól érzik magukat a családok.

A közgyűlés tartja az 1000 forintos bérletet

Az egri helyi buszközlekedés finanszírozása is sürgősséggel került a közgyűlés elé. A Volán veszteségfinanszírozása már évek óta indulatokat gerjeszt a közgyűlésben. Bódi Zsolt úgy fogalmazott, milliárdokat fizet az önkormányzat, de nincs szolgáltatás, a menetrend egy káosz, és kosz van a buszokon.