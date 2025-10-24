1 órája
"Nagyon erős emberek" látták el egy közkút baját Hevesben
Csütörtökön este Kál egész területén szünetelt két órán át a vízszolgáltatás rongálás miatt. A közkút megrongálásának oka és az elkövető még ismeretlen.
Az egyik káli közkút megrongálása miatt csütörtökön este az egész nagyközségben szünetelt a vízszolgáltatás. Este 7 óra tájban kezdtek el "hörögni" a csapok faluszerte, majd röviddel utána Morvai János polgármester tájékoztatása jelent meg a közösségi oldalán.
– "Nagyon erős emberek" megrongáltak egy közkutat, ezért nincs víz. A Vízmű munkatársai már dolgoznak a hiba elhárításán – fogalmazott csütörtök este a községvezető.
A közkút esetleg visszaszólt az "erős embereknek"?
Péntek reggel sikerült beszélnünk Morvai Jánossal, aki elmondta, hogy csak a rongálás tényéről tud, amiről csütörtökön este a helyszínen lévő víművesek tájékoztatták.
– A Dobó utcában történt az eset. Úgy gondolom, hogy egy komplett utcai közkutat vasként nem lehet leadni, így nem tudom, mi lehetett az elkövetők célja – tette hozzá a polgármester.
Csütörtökön este 9 óra előtt a Vízmű már helyre is állította a vízszolgáltatást. A bő másfél órás, rongálás miatti vízhiány azonban így is nagy felháborodást váltott ki a káliakban – az eddig ismeretlen elkövetőknek címzett üzeneteket azonban inkább nem idézzük.
