Rongálás

"Nagyon erős emberek" látták el egy közkút baját Hevesben

Címkék#Morvai János#közkút#kál#Vízmű#rongálás

Csütörtökön este Kál egész területén szünetelt két órán át a vízszolgáltatás rongálás miatt. A közkút megrongálásának oka és az elkövető még ismeretlen.

Szabó István

Az egyik káli közkút megrongálása miatt csütörtökön este az egész nagyközségben szünetelt a vízszolgáltatás. Este 7 óra tájban kezdtek el "hörögni" a csapok faluszerte, majd röviddel utána Morvai János polgármester tájékoztatása jelent meg a közösségi oldalán.

A közkút szerencsére nem sérült nagyobb mértékben, a Vízmű másfél óra alatt helyreállította Kálban a vízszolgáltatást
Forrás: Szabó István / Heol.hu

– "Nagyon erős emberek" megrongáltak egy közkutat, ezért nincs víz. A Vízmű munkatársai már dolgoznak a hiba elhárításán – fogalmazott csütörtök este a községvezető.

A közkút esetleg visszaszólt az "erős embereknek"?

Péntek reggel sikerült beszélnünk Morvai Jánossal, aki elmondta, hogy csak a rongálás tényéről tud, amiről csütörtökön este a helyszínen lévő víművesek tájékoztatták.

– A Dobó utcában történt az eset. Úgy gondolom, hogy egy komplett utcai közkutat vasként nem lehet leadni, így nem tudom, mi lehetett az elkövetők célja – tette hozzá a polgármester.

Csütörtökön este 9 óra előtt a Vízmű már helyre is állította a vízszolgáltatást. A bő másfél órás, rongálás miatti vízhiány azonban így is nagy felháborodást váltott ki a káliakban – az eddig ismeretlen elkövetőknek címzett üzeneteket azonban inkább nem idézzük.


 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
