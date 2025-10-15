október 15., szerda

Teréz névnap

A Közlekedési Balesetekben Elhunytak kopjafánál emlékeztek

Címkék#Közlekedési Balesetben Elhunytak#kopjafa#emléknap

Szerda délután megemlékezést tartott a Mi Hazánk a Közlekedési Balesetben Elhunytak kopjafájánál. Tóth István alelnök kiemelte, hogy ezen a napon Szögi Lajosra is emlékeznek.

A Közlekedési Balesetben Elhunytak kopjafájánál emlékeztek meg szerda délután, a Sas úton. Az eseményen Tóth István alelnök elmondta, hogy nem csak a közlekedési balesetekben elhunytakról emlékezünk meg, hanem Szökő Lajosról is. 

A közlekedési balesetekben elhunytakról emlékeztek meg
A közlekedési balesetekben elhunytakról emlékeztek meg 
Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

Október 15 - A közlekedési balesetben elhunytak emléknapja

Ez alkalomból a kopjafánál emlékeztünk meg, immáron három éve. Akkor még nagyon méltatlan állapotban volt, ki volt dőlve a talapzata, mi ezt felújítottuk, lebetonoztuk és lefestettük. Azóta mindig megemlékezünk, illetve Szögi Lajosról is, aki borzalmas körülmények között vesztette életét: társadalomból kiilleszkedett emberek torolták meg rajta egy közlekedési baleset következményeit, amit nem ő okozott, ráadásul két kiskorú gyermeke szeme láttára. Úgy érzem, erről meg kell emlékezni; az országban Olalszliszkán is emlékeznek rá, szülővárosában emlékoszlopot állítottak, és utcát is neveztek el róla.

-nyilatkozta Tóth István alelnök.

A Közlekedési Balesetben Elhunytak kopjafájánál tart megemlékezést a Mi Hazánk

Fotók: Huszár Márk

 

 

 

