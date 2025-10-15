1 órája
A Közlekedési Balesetekben Elhunytak kopjafánál emlékeztek
Szerda délután megemlékezést tartott a Mi Hazánk a Közlekedési Balesetben Elhunytak kopjafájánál. Tóth István alelnök kiemelte, hogy ezen a napon Szögi Lajosra is emlékeznek.
A Közlekedési Balesetben Elhunytak kopjafájánál emlékeztek meg szerda délután, a Sas úton. Az eseményen Tóth István alelnök elmondta, hogy nem csak a közlekedési balesetekben elhunytakról emlékezünk meg, hanem Szökő Lajosról is.
Október 15 - A közlekedési balesetben elhunytak emléknapja
Ez alkalomból a kopjafánál emlékeztünk meg, immáron három éve. Akkor még nagyon méltatlan állapotban volt, ki volt dőlve a talapzata, mi ezt felújítottuk, lebetonoztuk és lefestettük. Azóta mindig megemlékezünk, illetve Szögi Lajosról is, aki borzalmas körülmények között vesztette életét: társadalomból kiilleszkedett emberek torolták meg rajta egy közlekedési baleset következményeit, amit nem ő okozott, ráadásul két kiskorú gyermeke szeme láttára. Úgy érzem, erről meg kell emlékezni; az országban Olalszliszkán is emlékeznek rá, szülővárosában emlékoszlopot állítottak, és utcát is neveztek el róla.
-nyilatkozta Tóth István alelnök.
A Közlekedési Balesetben Elhunytak kopjafájánál tart megemlékezést a Mi HazánkFotók: Huszár Márk
