Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!

Kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon Heves vármegyében? Ezzel a kvízzel most kiderítheted!

Most tesztelheted tudásod, hogy mennyire ismered Heves vármegyét. Kvízünkből megtudhatod, tudsz-e mindent a települések érdekességeiről. Nektek, hogy sikerült? 

1.
Melyik településen található Magyarország legnagyobb vízerőműve?
2.
Hol található a középkori kőfaragványairól híres altemplom, amely az ország egyik legrégebbi keresztény emléke?
3.
Melyik hevesi község határában volt kényszermunkatábor?
4.
Melyik városban található a Grassalkovich-kastély, ahol a Vadászati Múzeum is működik?
5.
Melyik király van Egerben eltemetve?
6.
Hol forgatták a Dűne: Prófécia sorozat egyes részeit?
7.
Melyik településen van Tisza-tavi Ökocentrum?
8.
Melyik településen működik híres gyógyfürdő, ahol mofetta gázfürdő van?

Mennyi ismered Eger régi cukrászdáit? Itt megtudhatod.

Kiderítheted azt is, hogy Eger utcáin mennyira vagy jártas.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Komka Péter/MTI)

 

