Kvíz
36 perce
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!
Kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon Heves vármegyében? Ezzel a kvízzel most kiderítheted!
Most tesztelheted tudásod, hogy mennyire ismered Heves vármegyét. Kvízünkből megtudhatod, tudsz-e mindent a települések érdekességeiről. Nektek, hogy sikerült?
1.
Melyik településen található Magyarország legnagyobb vízerőműve?
2.
Hol található a középkori kőfaragványairól híres altemplom, amely az ország egyik legrégebbi keresztény emléke?
3.
Melyik hevesi község határában volt kényszermunkatábor?
4.
Melyik városban található a Grassalkovich-kastély, ahol a Vadászati Múzeum is működik?
5.
Melyik király van Egerben eltemetve?
6.
Hol forgatták a Dűne: Prófécia sorozat egyes részeit?
7.
Melyik településen van Tisza-tavi Ökocentrum?
8.
Melyik településen működik híres gyógyfürdő, ahol mofetta gázfürdő van?
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ha még játszanál ajánljuk ezeket a kvízeket is.
Mennyi ismered Eger régi cukrászdáit? Itt megtudhatod.
Kiderítheted azt is, hogy Eger utcáin mennyira vagy jártas.
Ezt ne hagyja ki!Barangolás Egerben
2025.08.29. 15:23
Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy jártas Egerben – Te felismered az összes utcát?
(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Komka Péter/MTI)
Ezt ne hagyja ki!Ennéd?
Tegnap, 14:02
Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak
Ezt ne hagyja ki!Ázsiai lódarázs
2025.10.03. 20:00
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog
Ezt ne hagyja ki!Macskaalom
Tegnap, 15:08
Megtaláltuk a legbizarrabb álláshirdetést Egerben! Te bevállalnád?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre