Coop

1 órája

"Huszonnyolc éve a mi boltunknak hívjuk!" - Gyászolják a vásárlók márciusban bezáró egri üzletet

Címkék#Coop#Eger és Vidéke ÁFÉSZ#Be-L-Ga Kft#épület

Tavasszal ideiglenesen bezár az egri Lajosvárosban működő Coop bolt, amely később új üzemeltetővel nyitja meg újra kapuit. A város lakói a közösségi médiában osztották meg véleményüket a változásról.

Heol.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy a lajosvárosi Coop üzlet jövő tavasszal ideiglenesen bezár, majd új üzemeltető nyitja meg. A Mátyás király úti boltot eddig három évtizeden át a Be-L-Ga Kft. működtette, ám az épület tulajdonosa, az Eger és Vidéke ÁFÉSZ nem hosszabbította meg a határozott idejű szerződést. A cég ügyvezetője, Józsa Ferenc elmondta, hogy március 31-ig költöznek ki az ingatlanból. A hírt az egri lakosok hevesen fogadták: sokan úgy vélik, hogy ez volt Eger egyik legjobb üzlete, és kiemelték a kedves, segítőkész személyzetet is.

lajosvárosi coop
Az egri lakosok nem örülnek a lajosvárosi Coop bolt bezárásának
Forrás: MW

Gyászolják az egriek a lajosvárosi Coop-ot

A lajosvárosi Coop bezárásának híre sokakat szomorúan érint. A vásárlók többsége kiemeli a kedves, segítőkész személyzetet és a bőséges árukínálatot: „Kedves személyzet, bőséges árukínálat! Igazán sajnálom!” – írja egy vásárló, más pedig hozzáteszi: „Az eladók is kedvesek! Az áru minősége kifogástalan! Ide örömmel lehet jönni vásárolni.”

Sokan emlékeztetnek arra, hogy az üzlet városszinten is kiemelkedik: „Városszinten a legszélesebb és legfrissebb húsválasztékuk van. Nagyon szeretünk oda járni.” Többen pedig a mindennapi vásárlási élményt hangsúlyozzák:

Ami akciós, az valóban az is, nem csak mondvacsinált valami! Minden nap itt vásárolunk örömmel!

A bolt többek számára hosszú évek óta fontos: „28 éve a 'mi boltunknak' hívjuk. Nem véletlenül. Ebben a formában szeretjük.” A kommentelők többsége reményét fejezi ki, hogy a mostani vezetés és dolgozók továbbra is maradhatnak, hiszen szerintük az üzlet a kedvesség, a választék és a friss áruk miatt vált valódi közösségi hellyé.

Átmeneti szünet várható

Az Eger és Vidéke ÁFÉSZ elnöke, Sütő Sándor tájékoztatása szerint a társaság határozott idejű szerződéssel működtette a lajosvárosi Coopot, amely az év végén lejár. A felmondási idő három hónap, így a bolt átadása és az új üzemeltető, az Eger és Vidéke Coop átalakítási munkái során rövid ideig szünetelni fog a nyitvatartás. Sütő Sándor hozzátette, hogy néhány hónap múlva részletesebb tájékoztatást adnak a boltváltás menetéről.

 

 

