"Huszonnyolc éve a mi boltunknak hívjuk!" - Gyászolják a vásárlók márciusban bezáró egri üzletet

Korábban beszámoltunk róla, hogy a lajosvárosi Coop üzlet jövő tavasszal ideiglenesen bezár, majd új üzemeltető nyitja meg. A Mátyás király úti boltot eddig három évtizeden át a Be-L-Ga Kft. működtette, ám az épület tulajdonosa, az Eger és Vidéke ÁFÉSZ nem hosszabbította meg a határozott idejű szerződést. A cég ügyvezetője, Józsa Ferenc elmondta, hogy március 31-ig költöznek ki az ingatlanból. A hírt az egri lakosok hevesen fogadták: sokan úgy vélik, hogy ez volt Eger egyik legjobb üzlete, és kiemelték a kedves, segítőkész személyzetet is.

Az egri lakosok nem örülnek a lajosvárosi Coop bolt bezárásának

Forrás: MW

Gyászolják az egriek a lajosvárosi Coop-ot

A lajosvárosi Coop bezárásának híre sokakat szomorúan érint. A vásárlók többsége kiemeli a kedves, segítőkész személyzetet és a bőséges árukínálatot: „Kedves személyzet, bőséges árukínálat! Igazán sajnálom!” – írja egy vásárló, más pedig hozzáteszi: „Az eladók is kedvesek! Az áru minősége kifogástalan! Ide örömmel lehet jönni vásárolni.”

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Sokan emlékeztetnek arra, hogy az üzlet városszinten is kiemelkedik: „Városszinten a legszélesebb és legfrissebb húsválasztékuk van. Nagyon szeretünk oda járni.” Többen pedig a mindennapi vásárlási élményt hangsúlyozzák:

Ami akciós, az valóban az is, nem csak mondvacsinált valami! Minden nap itt vásárolunk örömmel!

A bolt többek számára hosszú évek óta fontos: „28 éve a 'mi boltunknak' hívjuk. Nem véletlenül. Ebben a formában szeretjük.” A kommentelők többsége reményét fejezi ki, hogy a mostani vezetés és dolgozók továbbra is maradhatnak, hiszen szerintük az üzlet a kedvesség, a választék és a friss áruk miatt vált valódi közösségi hellyé.