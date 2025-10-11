Egerben is gyorsult a lakásdrágulás: négyzetméterárak közel 13 százalékkal nőttek egy év alatt

Szeptemberben folytatódott a lakásdrágulás. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint szeptemberben országosan havi szinten 2,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,6 százalékkal nőttek az árak, ami jóval tempósabb emelkedést jelent az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékos havi dráguláshoz képest. A részletes adatokból az is kiderül, hogy Pest vármegyében 2,9 százalékkal nőttek az árak, miközben Észak-Magyarországon egyetlen hónap alatt 6,3 százalékos drágulás következett be. Éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban.

Megnőtt az egri lakások, házak ára is

A havi drágulás üteme most gyorsulást mutat, ami nem meglepő az Otthon Start Programhoz köthető keresletélénküléshez képest. Érdekesek viszont a lakás-áremelkedések regionális különbségei.

– Budapesten például a havi drágulási ütem egy hajszállal elmarad az országos árnövekedés szintjétől, februárban viszont a jelenleginek közel kétszerese volt a fővárosi lakásdrágulás havi tempója. Az év elején ugyanis az állampapírból kiszálló befektetési célú vásárlók generáltak erőteljes keresletet a budapesti lakáspiacon. Éves összevetésben pedig elmondható, hogy a kelet-Magyarországi régiók lakásáremelkedési üteme jelentősen meghaladja a nyugat-magyarországi régiók és Pest megye lakásdrágulási tempóját – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül az is, hogy a budapesti kerületekben és vármegyeszékhelyeken hogyan alakultak az eladó használt lakóingatlanok árai október elején. Ebből látszik, hogy Egerben tavaly októberben 634 ezer, míg most 716 ezer forint egy négyzetméter ára.