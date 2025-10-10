3 perce
Rémület Lajosvárosban – újra a munkásszállóként elkaszált építkezés miatt izgulnak a helyiek
Lakópark épülne a Lajosvárosban, újra lakossági fórumot tartanak az építkezés miatt, ahol ismertetik az új terveket, de van olyan, akinek az már előre nem tetszik. A tulajdonos elmondta portálunknak, hogy mi a terve és miben változott az elképzelés a lakóparkkal kapcsolatban. Mutatjuk, hogy nézne ki.
– Vendégmunkásszálló után most ismét lakóparkként akarják letolni ugyan azon terveket a Lajosvárosiak torkán – olvasható a Facebookon abban a posztban, amit egy lajosvárosi lakos tett közzé. Arról a lakóparkról van szó, amiról már korábban is írtunk: Galagonyás-Deméndi-Csordás utcák által körülhatárolt területen eredetileg társasházak, majd az állami támogatás és a terület elhúzósó átsorolása miatt részben munkásszálló épült volna, a funkcióváltás lehetőségét meghagyva. Most a poszt szerint a helyiek úgy látják, visszatértek az eredeti tervekhez: társasházak épülhetnek. Portálunk információi szerint, ezúttal nem a koreai vendégmunkásoktól tartanak a helyiek, csak szimplán nem szeretnének lakóparkot, mert akkor nagyobb lenne a forgalom, a zaj. A körzetbe az önkormányzat lakossági fórumot is szervez: október 15-én 17 órától a Szilágyiban minden környékbeli elmondhatja a véleményét és választ kaphatnak a kérdéseikre, illetve ott megismerhetik az új terveket is. Ott lesz a tulajdonos és a tervező építész is, ők is válaszolnak majd a kérdésekre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A városok nőnek, de merre nőhet Eger?
A tulajdonost sikerült elérnünk, aki röviden elmondta, mi a helyzet a tervekkel. Közölte, hogy közel sem az eredeti tervekről van szó, a családi házas sáv mellett ugyanis családi házak lennének.
Lakóövezetté szeretném nyilváníttatani, ehhez elkészültek az új tervek, figyelembe véve a lakossági észrevételeket. Úgy a terület 50 százalékára családi házak épülnének. Nem lesz nagy, többlakásos épület azok közelében, akik ott élnek. A kerthatárok mellett szintén kertek lesznek. Távolabb lesznek 1 emeletes, több lakásos házak, ezek idős embereknek épülnének, a külső területen pedig néhány magasabb épület. Ez óriási változás a korábbi tervekhez képest
– mondta a tulajdonos. Hozzátette, hogy egy játszóteret is építettni a környékbeli gyerekeknek, ami mindenki előtt nyitva áll. Mint mondta, ő is a környékről származik, reméli, hogy megértik végre a helyiek, hogy senkinek nem akar rosszat, ez abból is látszik, hogy jócskán lejjebb adott az elképzelésekből, hogy megfeleljen a szomszédoknak: úgy harminc családi ház és néhány magasabb épület van tervben. Azt mondja, a kérdés szerinte már nem az, hogy a terület beépítetlen maradjon-e vagy lakóházak épüljenek rá. A kérdés az, hogy a helyiek lakóparkot szeretnének a szomszédjukba vagy iparterületet, ez utóbbit ugyanis a terület mostani funkciója szerint a megkérdezésük nélkül bármikor építhetne oda.
Koreai vendégmunkásoktól tartanak a lajosvárosiak, utánajártunk, mi történik
Hányatott sorsú a terület
Eredetileg 140 lakás épült volna, a felét értékesíteni akarta a tulajdonos, a másik felét bérbe adni. Tavaly év elején már kisebbfajta botrány alakult ki a terület és az építkezés terve miatt, csakhogy akkor nem a társasházakkal volt a gond, a munkásszálló funkcióváltás miatt lett feszült a helyzet, perid a tulajdonos ezt csak kényszerből csinálta, akkor maga is elmondta nekünk, hogy a rég húzódó átminősítés miatt próbálkozott meg ezzel. Az eset nyomán tavaly megírtuk, hogy milyen érvek, ellenérvek hangzottak el és mi a terület története. A területet át kell sorolni ahhoz, hogy lakóépületeket lehessen ott építeni, de a lakóövezetbe sorolás azóta sem történt meg még. Gyakorlatilag lassan 5 éve húzódik az ügy, a tulajdonos azóta vár a tervével.
Az eredeti tervek szerint egyébként sokkal több, összesen 11, különböző formájú és méretű épületről volt szó. Az átsorolási kérelmet még 3 éve januárban így kommentálta Kacsó János, akkori főépítész: „A városban korlátozottan van lehetőség új építési terület belterületbe vonására. A lakófunkció mellett a gazdasági funkcióra is nagy igény van. Mérlegelendő kérdés, hogy mely övezeti besorolás szolgálja jobban a város közösségét? Mindkét esetben szükséges igazolni a kívánt funkció városszövetbe való integrálódását”. Kacsó János hozzátette portálunknak, hogy a gazdasági funkció persze sokkal jobban megterhelné a városrészt mint az, ha családok költöznek ott társasházakba.
Mi lesz, ha lakópark helyett iparterület marad?
Az építtető tervezője, Dely György, az Egri Építész Iroda vezetője és a város egykori főépítésze akkor portálunk kérdésére kitért arra, hogy a terület korábban az Eger körüli szőlőterületek része volt, majd káptalani és városi szénáskertként funkcionált. A korábban itt álló néhány gazdasági épületet elbontották. A telket határoló utak közül a történeti és a jelenlegi térképeken is szereplő Deméndi utat a város a ’90-es években eladta, magántulajdon, kamionparkolónak használták.
– Az átminősítéshez szükséges lakópark telepítési és építész tanulmányterv már 2021-ben elkészült, azt az önkormányzati tervtanács 2021. decemberi ülésén támogatta – nyilatkozta akkor Dely György. Az eltelt több mint két évben a tulajdonos több építési lehetőséget keresett – gazdaságit is –, így lett munkásszálló a társasházakból, amin aztán felháborodtak a helyiek. Most Dely György Ybl-díjas építész, a város volt főépítésze elmondta, ő úgy látja, a kérdés most is egyszerű: „Milyen funkció, milyen beépítés lenne jó itt, ezen a lakó- és iparterületek közé szorult, több mint kéthektáros építési telken?”
Maradjon a jelenlegi szabályozási tervben szereplő kereskedelmi–szolgáltató gazdasági terület 35 százalék beépítéssel, 30 százalék zöldterülettel és persze a hozzátartozó közlekedési–környezeti terheléssel? Vagy a tulajdonos elképzelése szerint épüljön lakópark kisebb beépítéssel, nagyobb zöldterülettel, rendezett parkkal? Ha marad kereskedelmi gazdasági terület, akkor persze nincs szükség a szabályozási terv módosítására. A tulajdonos nem ezt szeretné. A terület így sem marad üres, már persze erre is vannak jelentkezők – én nagykereskedelemről, összeszerelő-üzemről, építőanyag-forgalmazásról hallottam eddig.
– árulta el portálunknak az építész. Felhívta a figyelmet arra, hogy az átminősítés már nagyon régóta húzódik.
– Ha mást akarunk viszont, az eljárás ma Magyarországon – és különösen Egerben – nagyon bonyolult. Annyit viszont érdemes tisztázni, hogy a korábbi, lakófunkciót tartalmazó beépítési tervünket a Tervtanács, az Urbanisztikai Bizottság és az előző Közgyűlés is elfogadta. Ez alapján a polgármesteri hivatal egy településtervező céggel szabályozásiterv-módosítást készíttetett, amit a szakhatóságok és – egy technikai hiba javítása után – az Urbanisztikai Bizottság is elfogadott, majd az előző Közgyűlés utolsó ülésén a munkásszálló-botrány miatt (ami abban a tervben nem is szerepelt) több más szabályozásiterv-módosítási kérelemmel együtt végül nem fogadott el. Az elmúlt egy évben a tulajdonos csökkentett és részben módosuló programja és a hivatali-hatósági egyeztetések szerint elkészült egy, a korábbi szabályozásiterv-módosítás keretei között maradó beépítési helyszínrajz, kisebb beépítéssel és még nagyobb zöldterülettel. Ez a telket egy (a Galagonyás utcáról nyíló) magánútról megközelíthetően három részre osztja. A volt Deméndi utca felőli részre egy idősek lakhatását és ellátását biztosító épület, középen kisebb társasházak, a Csordás utca felől pedig családi házak épülhetnének, összességében jóval kevesebb lakásszámmal – szögezte le Dely György.
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban