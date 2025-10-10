október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt a válasz

3 perce

Rémület Lajosvárosban – újra a munkásszállóként elkaszált építkezés miatt izgulnak a helyiek

Címkék#szabályozásiterv#főépítész#társasház

Lakópark épülne a Lajosvárosban, újra lakossági fórumot tartanak az építkezés miatt, ahol ismertetik az új terveket, de van olyan, akinek az már előre nem tetszik. A tulajdonos elmondta portálunknak, hogy mi a terve és miben változott az elképzelés a lakóparkkal kapcsolatban. Mutatjuk, hogy nézne ki.

Szabadi Martina Laura
Rémület Lajosvárosban – újra a munkásszállóként elkaszált építkezés miatt izgulnak a helyiek

– Vendégmunkásszálló után most ismét lakóparkként akarják letolni ugyan azon terveket a Lajosvárosiak torkán – olvasható a Facebookon abban a posztban, amit egy lajosvárosi lakos tett közzé. Arról a lakóparkról van szó, amiról már korábban is írtunk: Galagonyás-Deméndi-Csordás utcák által körülhatárolt területen eredetileg társasházak, majd az állami támogatás és a terület elhúzósó átsorolása miatt részben munkásszálló épült volna, a funkcióváltás lehetőségét meghagyva. Most a poszt szerint a helyiek úgy látják, visszatértek az eredeti tervekhez: társasházak épülhetnek. Portálunk információi szerint, ezúttal nem a koreai vendégmunkásoktól tartanak a helyiek, csak szimplán nem szeretnének lakóparkot, mert akkor nagyobb lenne a forgalom, a zaj. A körzetbe az önkormányzat lakossági fórumot is szervez: október 15-én 17 órától a Szilágyiban minden környékbeli elmondhatja a véleményét és választ kaphatnak a kérdéseikre, illetve ott megismerhetik az új terveket is. Ott lesz a tulajdonos és a tervező építész is, ők is válaszolnak majd a kérdésekre.

A susnyás helyén családi házak lehetnek ha megvalósul a lakópark Egerben Fotó: Huszár Márk/heol.hu
A susnyás helyén családi házak lehetnek ha megvalósul a lakópark Egerben Fotó: Huszár Márk/heol.hu

 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A városok nőnek, de merre nőhet Eger?

A tulajdonost sikerült elérnünk, aki röviden elmondta, mi a helyzet a tervekkel. Közölte, hogy közel sem az eredeti tervekről van szó, a családi házas sáv mellett ugyanis családi házak lennének.

Lakóövezetté szeretném nyilváníttatani, ehhez elkészültek az új tervek, figyelembe véve a lakossági észrevételeket. Úgy a terület 50 százalékára családi házak épülnének. Nem lesz nagy, többlakásos épület azok közelében, akik ott élnek. A kerthatárok mellett szintén kertek lesznek. Távolabb lesznek 1 emeletes, több lakásos házak, ezek idős embereknek épülnének, a külső területen pedig néhány magasabb épület. Ez óriási változás a korábbi tervekhez képest 

– mondta a tulajdonos. Hozzátette, hogy egy játszóteret is építettni a környékbeli gyerekeknek, ami mindenki előtt nyitva áll. Mint mondta, ő is a környékről származik, reméli, hogy megértik végre a helyiek, hogy senkinek nem akar rosszat, ez abból is látszik, hogy jócskán lejjebb adott az elképzelésekből, hogy megfeleljen a szomszédoknak: úgy harminc családi ház és néhány magasabb épület van tervben. Azt mondja, a kérdés szerinte már nem az, hogy a terület beépítetlen maradjon-e vagy lakóházak épüljenek rá. A kérdés az, hogy a helyiek lakóparkot szeretnének a szomszédjukba vagy iparterületet, ez utóbbit ugyanis a terület mostani funkciója szerint a megkérdezésük nélkül bármikor építhetne oda.

Hányatott sorsú a terület

Eredetileg 140 lakás épült volna, a felét értékesíteni akarta a tulajdonos, a másik felét bérbe adni. Tavaly év elején már kisebbfajta botrány alakult ki a terület és az építkezés terve miatt, csakhogy akkor nem a társasházakkal volt a gond, a munkásszálló funkcióváltás miatt lett feszült a helyzet, perid a tulajdonos ezt csak kényszerből csinálta, akkor maga is elmondta nekünk, hogy a rég húzódó átminősítés miatt próbálkozott meg ezzel. Az eset nyomán tavaly megírtuk, hogy milyen érvek, ellenérvek hangzottak el és mi a terület története. A területet át kell sorolni ahhoz, hogy lakóépületeket lehessen ott építeni, de a lakóövezetbe sorolás azóta sem történt meg még. Gyakorlatilag lassan 5 éve húzódik az ügy, a tulajdonos azóta vár a tervével.

Az eredeti tervek szerint egyébként sokkal több, összesen 11, különböző formájú és méretű épületről volt szó. Az átsorolási kérelmet még 3 éve januárban így kommentálta Kacsó János, akkori főépítész: „A városban korlátozottan van lehetőség új építési terület belterületbe vonására. A lakófunkció mellett a gazdasági funkcióra is nagy igény van. Mérlegelendő kérdés, hogy mely övezeti besorolás szolgálja jobban a város közösségét? Mindkét esetben szükséges igazolni a kívánt funkció városszövetbe való integrálódását”. Kacsó János hozzátette portálunknak, hogy a gazdasági funkció persze sokkal jobban megterhelné a városrészt mint az, ha családok költöznek ott társasházakba.

Kisebb épületek, családi házak vannak az új helyszínrajzon Fotó: Egri Építész Iroda

Mi lesz, ha lakópark helyett iparterület marad?

Az építtető tervezője, Dely György, az Egri Építész Iroda vezetője és a város egykori főépítésze akkor portálunk kérdésére kitért arra, hogy a terület korábban az Eger körüli szőlőterületek része volt, majd káptalani és városi szénáskertként funkcionált. A korábban itt álló néhány gazdasági épületet elbontották. A telket határoló utak közül a történeti és a jelenlegi térképeken is szereplő Deméndi utat a város a ’90-es években eladta, magántulajdon, kamionparkolónak használták.

– Az átminősítéshez szükséges lakópark telepítési és építész tanulmányterv már 2021-ben elkészült, azt az önkormányzati tervtanács 2021. decemberi ülésén támogatta – nyilatkozta akkor Dely György. Az eltelt több mint két évben a tulajdonos több építési lehetőséget keresett – gazdaságit is –, így lett munkásszálló a társasházakból, amin aztán felháborodtak a helyiek. Most Dely György Ybl-díjas építész, a város volt főépítésze elmondta, ő úgy látja, a kérdés most is egyszerű: „Milyen funkció, milyen beépítés lenne jó itt, ezen a lakó- és iparterületek közé szorult, több mint kéthektáros építési telken?”

A terv korábban, ezeknek a nagy részéből már családi házat terveztek az Attila  Forrás: eger.hu

Maradjon a jelenlegi szabályozási tervben szereplő kereskedelmi–szolgáltató gazdasági terület 35 százalék beépítéssel, 30 százalék zöldterülettel és persze a hozzátartozó közlekedési–környezeti terheléssel? Vagy a tulajdonos elképzelése szerint épüljön lakópark kisebb beépítéssel, nagyobb zöldterülettel, rendezett parkkal? Ha marad kereskedelmi gazdasági terület, akkor persze nincs szükség a szabályozási terv módosítására. A tulajdonos nem ezt szeretné. A terület így sem marad üres, már persze erre is vannak jelentkezők – én nagykereskedelemről, összeszerelő-üzemről, építőanyag-forgalmazásról hallottam eddig.

– árulta el portálunknak az építész. Felhívta a figyelmet arra, hogy az átminősítés már nagyon régóta húzódik.

– Ha mást akarunk viszont, az eljárás ma Magyarországon – és különösen Egerben – nagyon bonyolult. Annyit viszont érdemes tisztázni, hogy a korábbi, lakófunkciót tartalmazó beépítési tervünket a Tervtanács, az Urbanisztikai Bizottság és az előző Közgyűlés is elfogadta. Ez alapján a polgármesteri hivatal egy településtervező céggel szabályozásiterv-módosítást készíttetett, amit a szakhatóságok és – egy technikai hiba javítása után – az Urbanisztikai Bizottság is elfogadott, majd az előző Közgyűlés utolsó ülésén a munkásszálló-botrány miatt (ami abban a tervben nem is szerepelt) több más szabályozásiterv-módosítási kérelemmel együtt végül nem fogadott el. Az elmúlt egy évben a tulajdonos csökkentett és részben módosuló programja és a hivatali-hatósági egyeztetések szerint elkészült egy, a korábbi szabályozásiterv-módosítás keretei között maradó beépítési helyszínrajz, kisebb beépítéssel és még nagyobb zöldterülettel. Ez a telket egy (a Galagonyás utcáról nyíló) magánútról megközelíthetően három részre osztja. A volt Deméndi utca felőli részre egy idősek lakhatását és ellátását biztosító épület, középen kisebb társasházak, a Csordás utca felől pedig családi házak épülhetnének, összességében jóval kevesebb lakásszámmal – szögezte le Dely György.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu