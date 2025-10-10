Rémület Lajosvárosban – újra a munkásszállóként elkaszált építkezés miatt izgulnak a helyiek

– Vendégmunkásszálló után most ismét lakóparkként akarják letolni ugyan azon terveket a Lajosvárosiak torkán – olvasható a Facebookon abban a posztban, amit egy lajosvárosi lakos tett közzé. Arról a lakóparkról van szó, amiról már korábban is írtunk: Galagonyás-Deméndi-Csordás utcák által körülhatárolt területen eredetileg társasházak, majd az állami támogatás és a terület elhúzósó átsorolása miatt részben munkásszálló épült volna, a funkcióváltás lehetőségét meghagyva. Most a poszt szerint a helyiek úgy látják, visszatértek az eredeti tervekhez: társasházak épülhetnek. Portálunk információi szerint, ezúttal nem a koreai vendégmunkásoktól tartanak a helyiek, csak szimplán nem szeretnének lakóparkot, mert akkor nagyobb lenne a forgalom, a zaj. A körzetbe az önkormányzat lakossági fórumot is szervez: október 15-én 17 órától a Szilágyiban minden környékbeli elmondhatja a véleményét és választ kaphatnak a kérdéseikre, illetve ott megismerhetik az új terveket is. Ott lesz a tulajdonos és a tervező építész is, ők is válaszolnak majd a kérdésekre.

A susnyás helyén családi házak lehetnek ha megvalósul a lakópark Egerben Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A városok nőnek, de merre nőhet Eger?

A tulajdonost sikerült elérnünk, aki röviden elmondta, mi a helyzet a tervekkel. Közölte, hogy közel sem az eredeti tervekről van szó, a családi házas sáv mellett ugyanis családi házak lennének.

Lakóövezetté szeretném nyilváníttatani, ehhez elkészültek az új tervek, figyelembe véve a lakossági észrevételeket. Úgy a terület 50 százalékára családi házak épülnének. Nem lesz nagy, többlakásos épület azok közelében, akik ott élnek. A kerthatárok mellett szintén kertek lesznek. Távolabb lesznek 1 emeletes, több lakásos házak, ezek idős embereknek épülnének, a külső területen pedig néhány magasabb épület. Ez óriási változás a korábbi tervekhez képest

– mondta a tulajdonos. Hozzátette, hogy egy játszóteret is építettni a környékbeli gyerekeknek, ami mindenki előtt nyitva áll. Mint mondta, ő is a környékről származik, reméli, hogy megértik végre a helyiek, hogy senkinek nem akar rosszat, ez abból is látszik, hogy jócskán lejjebb adott az elképzelésekből, hogy megfeleljen a szomszédoknak: úgy harminc családi ház és néhány magasabb épület van tervben. Azt mondja, a kérdés szerinte már nem az, hogy a terület beépítetlen maradjon-e vagy lakóházak épüljenek rá. A kérdés az, hogy a helyiek lakóparkot szeretnének a szomszédjukba vagy iparterületet, ez utóbbit ugyanis a terület mostani funkciója szerint a megkérdezésük nélkül bármikor építhetne oda.