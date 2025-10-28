21 perce
Biztos annyit fizetsz, amennyit mér? Reagált a hevesi Vízmű az „elromló” vízórákra
A vízmérő hitelessége azért fontos, mert ez garantálja, hogy a felhasználó annyit fizet a vízért, amennyit valóban felhasznált, emeli ki a Heves Megyei Vízmű Zrt. A lakossági vízóra pontos mérése érdekében van-e teendője az ingatlan tulajdonosának? Ennek jártunk utána.
Portálunk egyik olvasója a lakossági vízóra kapcsán azzal a kérdéssel fordult hozzánk, igaz-e az az általa hallott hír, hogy a vízfogyasztást számláló eszköz egy idő után "elromlik", azaz pontatlanul mér, és mi a teendő a probléma megelőzésére?
Érdeklődésünkre Toldi Csaba, a Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység üzemvezető főmérnöke adott pontos tájékoztatást a vízórákkal kapcsolatban. Mint mondta, a Heves Megyei Vízmű a működési területén bekötési vízmérőkön keresztül szolgáltat ivóvizet a lakosságnak. A bekötési vízmérő tulajdonjoga a szolgáltatót illeti meg. A továbbiakban a tájékoztatás a bekötési vízmérőkre vonatkozik, tette hozzá Toldi Csaba.
A lakossági vízóra hitelessége egyaránt érdeke a fogyasztónak és a szolgáltatónak
– A vízmérő hitelessége azért fontos, mert ez garantálja, hogy a vízfelhasználás mérése pontos és megbízható legyen, és a felhasználó annyit fizet a vízért, amennyit valóban felhasznált. A vízmérő mérőeszköznek minősül, és a jogszabályok előírják, hogy csak hitelesített mérőeszköz használható elszámolási célra. A hitelesség tanúsítja, hogy az óra megfelel a mérésügyi előírásoknak. A mérésügyi hatóság a hitelesítés során ellenőrzi, hogy a vízmérő megfelelően működik, nem kopott el, nincs benne lerakódás vagy mechanikai hiba, ami befolyásolná a mérést. A hiteles vízmérő védi mind a felhasználó, mind a szolgáltató érdekeit, mivel mindkét fél biztos lehet abban, hogy a mérés korrekt – részletezte Toldi Csaba.
"Lakossági bejelentés nélkül tudjuk, ha cserére van szükség"
A főmérnök kiemelte, hogy a vízóra hitelessége időhöz kötött, vagyis bizonyos idő elteltével - lakossági bekötési vízmérő esetében 8 év után - lejár.
– Ezt követően a mérőeszköz újra hitelesítése vagy cseréje szükséges, hogy továbbra is jogszerű lehessen az elszámolás alapja. A vízmérő hitelesítési plombáján szerepel a gyártási vagy hitelesítési év, amelyből kiszámolható a lejárat ideje. Társaságunk nyilvántartásaiban pontosan követi a bekötési vízmérők hitelességi idejét, így lakossági bejelentés nélkül tudjuk, ha cserére van szükség. A felhasználóknak tehát nem kell nyomon követniük a határidőt – magyarázta a Vízmű szakembere.
A bekötési vízmérők cseréjét a Vízmű szakemberei díjmentesen elvégzik
A bekötési vízmérők cseréjét a felhasználóval előre egyeztetett időpontban, a felhasználó vagy megbízottja jelenlétében társaság szakemberei díjmentesen elvégzik, hangsúlyozta a főmérnök.
– A felhasználókkal kötött közüzemi szerződés szerint a felhasználónak kötelezettsége elősegíteni a mérőcsere végrehajtását az ingatlanra való bejutás biztosításával. Ha a fogyasztó többszöri felszólítás ellenére sem tesz eleget ezen kötelezettségének, a szolgáltató átalánydíjas elszámolást, vagy kötbérezést is alkalmazhat, végső esetben pedig korlátozhatja a vízszolgáltatást – foglalta össze Toldi Csaba.
