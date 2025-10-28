Biztos annyit fizetsz, amennyit mér? Reagált a hevesi Vízmű az „elromló” vízórákra

Portálunk egyik olvasója a lakossági vízóra kapcsán azzal a kérdéssel fordult hozzánk, igaz-e az az általa hallott hír, hogy a vízfogyasztást számláló eszköz egy idő után "elromlik", azaz pontatlanul mér, és mi a teendő a probléma megelőzésére?

A lakossági vízóra hitelessége a biztosíték, hogy annyit fizetünk a vízért, amennyit fogyasztottunk - 8 év után azonban szakemberre van szükség

Forrás: szon.hu

Érdeklődésünkre Toldi Csaba, a Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység üzemvezető főmérnöke adott pontos tájékoztatást a vízórákkal kapcsolatban. Mint mondta, a Heves Megyei Vízmű a működési területén bekötési vízmérőkön keresztül szolgáltat ivóvizet a lakosságnak. A bekötési vízmérő tulajdonjoga a szolgáltatót illeti meg. A továbbiakban a tájékoztatás a bekötési vízmérőkre vonatkozik, tette hozzá Toldi Csaba.

A lakossági vízóra hitelessége egyaránt érdeke a fogyasztónak és a szolgáltatónak

– A vízmérő hitelessége azért fontos, mert ez garantálja, hogy a vízfelhasználás mérése pontos és megbízható legyen, és a felhasználó annyit fizet a vízért, amennyit valóban felhasznált. A vízmérő mérőeszköznek minősül, és a jogszabályok előírják, hogy csak hitelesített mérőeszköz használható elszámolási célra. A hitelesség tanúsítja, hogy az óra megfelel a mérésügyi előírásoknak. A mérésügyi hatóság a hitelesítés során ellenőrzi, hogy a vízmérő megfelelően működik, nem kopott el, nincs benne lerakódás vagy mechanikai hiba, ami befolyásolná a mérést. A hiteles vízmérő védi mind a felhasználó, mind a szolgáltató érdekeit, mivel mindkét fél biztos lehet abban, hogy a mérés korrekt – részletezte Toldi Csaba.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!