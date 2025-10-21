1 órája
Vigyázat, áramütés! Ezek az életveszélyes lámpák az örök világosságot hozhatják el!
Az NKFH nemrégiben a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte, és a teszt eredménye mindenkit sokkolt: egyik lámpa se volt biztonságos. A hatóság már dolgozik azon, hogy a veszélyes termékeket eltávolítsák a polcokról.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai hordozható lámpákat – zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját – szereztek be hagyományos boltokból és népszerű webáruházakból. A termékeket laboratóriumban vizsgálták, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. A teszt eredménye lesújtó volt.
Minden tesztelt lámpa lítiumion-akkumulátorral működött. Ezeknél a termékeknél a gyártók gyakran nem figyelik a cellák hőmérsékletét, pedig ez alapvető biztonsági követelmény. A biztonságos töltési hőmérséklettartományon kívüli töltéssel az akkumulátor túlmelegedhet, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat.
A laborban többek között azt vizsgálták, hogy a töltő leáll-e, ha a lámpa veszélyesen felmelegszik. Az eredmény megdöbbentő: 21 vizsgált termék közül egy sem ment át a teszten, egy sem felelt meg az előírásoknak.
Mivel a hibák szabad szemmel nem láthatók, különösen fontos, hogy a vásárlók előzetes tájékozódás után, körültekintően válasszanak. Kerüljék az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, és mindig megbízható forrásból vásároljanak – írja közleményében
Az NKFH és a szakmai irányítása alatt működő kormányhivatalok a jövőben is rendszeresen ellenőrzik a piacon elérhető termékeket, és minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy veszélyes termékek ne juthassanak el a vásárlókhoz.
