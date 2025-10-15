2 órája
Nem az a látássérültek legnagyobb gondja, amire mindenki elsőre gondol
Biró Miklós, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete elnöke beszélt portálunknak az örömeikről és gondjaikról a látássérültek nemzetközi napja alkalmából. A látássérült emberek önálló életet tudnak élni, de a látó embertársaik sokat segíthetnek nekik.
A látássérült emberek élete önálló, ezzel együtt a látók nagyon sokat tudnak segíteni nekik, de nem feltétlenül abban, amiről azt gondolják, mondta el már korábban is portálunknak Biró Miklós, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete (VGYHME). A közgondolkodással ellentétben a zebrán átkelés ma már a legkisebb problémájuk, tette hozzá tavaly. Az október 15-én szokásos látássérültek nemzetközi napja apropóján kérdeztük újra Biró Miklóst az egyesületük és a tagok aktuális örömeiről, gondjairól.
Az elnök egy évvel ezelőttihez képest már kicsit pozitívabban látja az egyesületük helyzetét. Mint mondta, sikerült sok mindenben előrelépnünk, motiválni, megmozgatni a csapatot.
– A programjaink száma tavaly óta majdnem a duplájára nőtt. Kirándulásoktól, megemlékezésektől kezdve egészen addig, hogy létrehoztunk egy néptáncegyüttest, ami önmagában is kuriózum – azt hiszem, vak néptánccsoport nem sűrűn működik. Ez is mozgást, izgalmat hozott magával az életünkbe, hiszen heti rendszerességgel összejövünk a próbákon. Hamar továbbgondoltuk aztán a táncot, mert az ugye jó, hogy mi örülünk ennek, de mi lenne, ha megmutatnánk magunkat másoknak is. Nyár elején volt az első fellépésünk Szarvaskőben, Felsőtárkányban, de színpadra lépünk az idei szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválon, illetve novemberben Hevesen a fogyatékkal élő előadók összművészeti fesztiválján. Ezek persze relatíve kis események, de arra mindenképpen jók, hogy önbizalmat adnak a tagjainknak. Amit nagyon szeretek benne, hogy lelkes a csapat, akarják csinálni. Amikor eldöntöttük, hogy a nyilvánosság elé lépünk, azt is eldöntöttük, hogy legyen egységes öltözetünk, pólónk, a lányoknak egyforma szoknya, és legyen nevünk is, persze. Ez mind izgalom volt – sorolta Biró Miklós.
A vakok közül sokan szégyenlik, hogy segítséget kell kérniük
A látássérült embereknek önbizalmat adnak az egyesületi programok
Beindult egy kirándulócsoport is az egyesületen belül, fűzte hozzá az elnök
– Ez az Ott vagyunk már nevű csoport, mert szeretünk mindennek beszédes nevet adni. A Magyar Paralimpiai Bizottság Több, mint sport! programja révén vásároltunk 4 nagyon jó és kényelmes tandem kerékpárt. Azért tandemeket, hogy látássérültjeink is kerékpározhassanak oly módon, hogy az első ülésen látó bringás teker majd. Az elmúlt hétvégén szerettük volna először kipróbálni, akkor nem jött össze, és félő, idén kifutunk a biciklis időből. De tavasszal mindenképp felülünk a bringákra – bizakodott az elnök.
"Ki akarom rángatni őket a hamis komfortzónából"
– A terveink között mindig is szerepelt az, hogy – a legkevésbé sem bántóan mondva – a nyugdíjas klub jellegből elmozduljunk a középkorúak, sőt, a fiatalok felé is, hiszen sokan látássérültek a fiatalabb korosztályokból is. Az eddig elmondott programjaink is erről a tervről szólnak. Nagyon örülök, amikor fiatalokat sikerül behozni a közösségünkbe a néptánc és a túrázás révén, és azt hiszem, okkal bízhatok benne, hogy bringázni is lesz kedvük. Nagyon fontos, hogy csináljanak valamit! A héten készültem el egy motivációs videósorozat első részével. Egy olyan tagtársunkról szól, aki cukorbetegség miatt 26 évesen teljesen elvesztette a látását, és a küzdelmet is feladta. Belegondoltam, hány ember lehet, aki ebbe egyszerűen beleroskad. Jelen esetben egy fiatal lélekről van szó, aki tele van vágyakkal, akarattal, célokkal, tanulási tervekkel – és ezeket sorra ki kell húzogatni az életéből. Valljuk be őszintén, ennyire fiatalon ilyen helyzetbe kerülve könnyen összeomlik az ember.
Sokszor tapasztaljuk, hogy látássérült fiatalok begubóznak. Minden negatív felhang nélkül mondva: elvannak otthon a "mamahotelben", nincs mit csinálniuk, csak tengődnek. Étel kapnak, fűtenek, főznek, mosnak rájuk, hamar megkeserednek, s azt gondolják, minek küszködjenek a világgal, ha úgyis vakok. Én ki akarom rángatni őket ebből a hamis komfortzónából. Néhány látássérült fiatal megmozgatása már célzottan a látókörömbe került – részletezte Biró Miklós.
"Már művészek figyelmét is felkeltette a dobzenekar ötlete"
– A másik célcsoport a középkorosztály, az én generációm. Lenne bennük még tettvágy, de ebben a korban veszítették el a látásukat. Ezt a traumát magam is átéltem, tudom milyen nehéz onnan kimozdítani valakit. A néptánc kifejezetten ezt a korosztályt célozza. Ha sikerül, szeretnénk egy dobzenekart is szervezni. Vannak már eszközeink hozzá, különleges dobok. Az ötletem abból indult ki, hogy én már nem tudok megtanulni hangszeren játszani, de bennem van a zene. Annak a legegyszerűbb formája pedig, talán, a dobolás – mondta Biró Miklós.
Most ott tartunk, hogy már művészek figyelmét is felkeltette az ötlet, vajon mit tudna egy vakokból álló dobzenekar csinálni. A jövő dönti el, mi lesz belőle - tette hozzá.
Olyanok vagyunk, mint mások, csak másképp "látjuk" a világot, hangzott el Gyöngyösön
Látássérülteknek kifejlesztett programon tanulják a számítógép használatát
Az elnök már tavaly beszámolt az egri egyesületi házban berendezett számítógépes oktatótermükről, és egy ottani, szemléletformáló helyiség kialakításának szándékáról.
– A szemléletformáló helyiség létrehozatalán folyamatosan dolgozunk, de igazából egy nyertes pályázat kellene a megvalósításhoz. Terveink szerint ugyanis egy szabadulószobánál sokkal összetettebb fukciójú hely lenne, ám nagyságrendileg mintegy 2 millió forint kellene hozzá. Akkor profi módon meg tudnánk csinálni. De ha kevesebb jönne össze, akkor is szép lassan el tudnánk indulni. Egy kicsit haladtunk vele, de a nagy lépéseket nem tudjuk megtenni, a legelső lépéshez is közel egymillió forint kellene. Amíg azt nem sikerül előteremteni, addig igazából áll a megvalósítás. Ami elkészült belőle, azt most egy lokális számítógépes tanfolyamra használjuk. Ez más, mint a számítógépes termünkben, itt eleve egy látássérülteknek kifejlesztett program van a gépeken. Ez nagyon friss dolog, még csak a harmadik oktatási alkalmon vannak túl a tagjaink – magyarázta Biró Miklós.
"Az igazi álmom az, hogy egyszer egy nagyadózó is mellénk áll"
A szép terveknek továbbra is a pénzszűke szab határokat, rendkívül korlátozottak az egyesület anyagi lehetőségei, tárta szét a kezét az elnök. Egyrészt, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségén keresztül leosztva kapnak állami támogatásokat taglétszámtól, programoktól, a végzett munkától függően. Ez nagyjából a rezsit és a könyvelő díját fedezi. A második láb az, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyként is szerepelnek, az állami rehabilitációs támogatásokból leosztott pénzekkel működnek. Minden dolgozójuk látássérült. A harmadik láb a támogatások, ám a tagdíj csak "aprópénz".
Az adó 1 százalékának felajánlásai nagyon sokat jelentenének, de sajnos kevés folyik be belőle, részletezte az elnök.
– Nyitni kezdtünk a cégek felé. A hétvégén egy kisebb, de országos cég egy szemléletformáló motivációs nap megtartását kérte tőlem a dolgozóinak. Kérdezték, hogyan segíthetnének, és elmondtam, ha a mintegy két tucat dolgozó az adója 1 százalékát nekünk ajánlja fel, már az is segítség. Egy másik cég úgy segített, hogy az egyszerűbb villanyszerelési munkák elvégzését ingyen felajánlotta nekünk. Minden apró támogatást hálásan köszönünk. Persze, az igazi álmom az, hogy egyszer egy nagyadózó is mellénk áll – tette még hozzá huncut mosollyal Biró Miklós.
