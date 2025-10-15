Nem az a látássérültek legnagyobb gondja, amire mindenki elsőre gondol

A látássérült emberek élete önálló, ezzel együtt a látók nagyon sokat tudnak segíteni nekik, de nem feltétlenül abban, amiről azt gondolják, mondta el már korábban is portálunknak Biró Miklós, a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete (VGYHME). A közgondolkodással ellentétben a zebrán átkelés ma már a legkisebb problémájuk, tette hozzá tavaly. Az október 15-én szokásos látássérültek nemzetközi napja apropóján kérdeztük újra Biró Miklóst az egyesületük és a tagok aktuális örömeiről, gondjairól.

Az elnök egy évvel ezelőttihez képest már kicsit pozitívabban látja az egyesületük helyzetét. Mint mondta, sikerült sok mindenben előrelépnünk, motiválni, megmozgatni a csapatot.

– A programjaink száma tavaly óta majdnem a duplájára nőtt. Kirándulásoktól, megemlékezésektől kezdve egészen addig, hogy létrehoztunk egy néptáncegyüttest, ami önmagában is kuriózum – azt hiszem, vak néptánccsoport nem sűrűn működik. Ez is mozgást, izgalmat hozott magával az életünkbe, hiszen heti rendszerességgel összejövünk a próbákon. Hamar továbbgondoltuk aztán a táncot, mert az ugye jó, hogy mi örülünk ennek, de mi lenne, ha megmutatnánk magunkat másoknak is. Nyár elején volt az első fellépésünk Szarvaskőben, Felsőtárkányban, de színpadra lépünk az idei szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválon, illetve novemberben Hevesen a fogyatékkal élő előadók összművészeti fesztiválján. Ezek persze relatíve kis események, de arra mindenképpen jók, hogy önbizalmat adnak a tagjainknak. Amit nagyon szeretek benne, hogy lelkes a csapat, akarják csinálni. Amikor eldöntöttük, hogy a nyilvánosság elé lépünk, azt is eldöntöttük, hogy legyen egységes öltözetünk, pólónk, a lányoknak egyforma szoknya, és legyen nevünk is, persze. Ez mind izgalom volt – sorolta Biró Miklós.