1 órája

Vak táncosok döbbenetes előadása – úgy hódít az egri csoport, ahogy kevesen a világban + fotók

A vakok és gyengénlátók Kacsintó néptánccsoportja igazi kuriózum a maga nemében. A látássérült táncosok szóbeli jelrendszer segítségével tanulják a táncokat, kivételes ritmusérzékükkel adják elő azokat, s ettől szabadságérzést kapnak.

Szabó István

Látássérült tagokkal alakult idén a Kacsintó néptánccsoport a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületében (VGYHME). A látássérültek nemzetközi napja alkalmából Gyöngyösön tartott előadásuk előtt beszélgettünk a csoport tagjaival és a művészeti vezetőjükkel.

Látássérült táncosokból áll a Kacsintó néptánccsoport
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A néptáncegyüttes megalakítása igazi kuriózum, hiszen vakokból és gyengénlátókból álló tánccsoport nem sűrűn található, kezdte Biró Miklós, a VGYHME elnöke. 

– Ez komoly pezsgést és új izgalmakat hozott a mindennapjainkba. Először arra gondoltunk, hogy heti rendszerességgel összejövünk a próbákon, örülünk egymás társaságának, a mozgásnak az újszerű kihívásnak. Azonban, ahogy kezdtünk belelendülni a tánctanulásba, továbbgondoltuk a dolgot: mi lenne, ha megmutatnánk magunkat a nyilvánosság előtt is. Nyár elején volt az első fellépésünk Szarvaskőben, majd Felsőtárkányban. Ezek persze relatíve kis események voltak, mint a mai gyöngyösi is, de arra mindenképpen jók, hogy önbizalmat adnak a tagjainknak. Nagyon szeretem benne azt, hogy lelkes a csapat, akarják csinálni. Amikor eldöntöttük, hogy látó közönség elé lépünk, eldöntöttük, hogy legyen egységes öltözetünk, pólónk, a lányoknak egységes szoknya, és persze legyen nevünk is. Óriási izgalommal készülünk a fellépéseinkre. Mindig nagyon örülök, ha a fiatal látássérülteket is sikerül megmozgatni, behozni a közösségünkbe. A néptánc ebben sokat segít – részletezte Biró Miklós.

A látássérült táncosokból álló táncegyüttes igazi kuriózum

A Kacsintó művészeti vezetője, Hűvösvölgyi Márton, aki frissen végzett az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen rekreációs életmód szakon. Mint mondta, ezzel a diplomával már tarthat a csoportnak foglalkozásokat és próbákat, de célja az, hogy hivatásos táncoktató legyen a Magyar Táncművészeti Egyetem elvégzésével. 

– A laikus számára nyilván az tesz igazán izgalmassá bennünket, hogy a táncosok vakok és gyengénlátók. És valóban, mi, táncosok, nagyrészt látás, másolás útján tanulunk meg táncolni. Viszont ennél a csapatnál ez nem lehetséges. Megfelelő pedagógiai módszerek segítségével a táncnál a látást ki lehet kerülni, mégpedig vagy érintés segítségével, vagy nagyon pontos szóbeli leírások révén. Ez utóbbi esetben elmagyarázom nekik, hogy melyik mozdulat hogyan néz ki, hogyan kell végrehajtani. Mi ezt a módszert használjuk, az érintést csak ritkábban. Ennek több oka van. A legfőbb az, hogy nem minden mozdulatot lehet érintésen keresztül megtanítani, és ha már van egy szóbeli jelrendszerünk, ami alapján tudunk dolgozni, akkor sokkal könnyebben el lehet jutni akár a nehezebb, összetettebb mozdulatokig is – sorolta a művészeti vezető.

Hűvösvölgyi Márton (bal szélen) a látássérült tanítványaival
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

"Szóbeli jelrendszer segítségével tanulnak táncolni, a ritmusérzékük egészen magas szintű"

– Az egyszerre történő mozgás nem okoz nehézséget, mert a csoport tagjainak ritmusérzéke egészen magas szintű. Ettől fogva csak a mozdulatok meghatározásán van a hangsúly, azokat pedig már megtanultuk. Eddig körtáncokat tanultunk meg, a mozgás összehangolása a körben állók kézfogásával történik az esetünkben. Ott még nem tartunk, hogy páros táncokat adhatnánk elő szabadon mozogva a térben. Ezért meg kell kötni a térbeli mozgásukat a kört alkotók kézfogásával, vagy egyéb kézfogás variációk segítségével – magyarázta Hűvösvölgyi Márton.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

"A tánc felszabadít, boldogságot, egy más életérzést ad"

Kovács Anna 26 évesen vesztette el teljesen a látását. Előtte egyáltalán nem táncolt, fűzte hozzá. 

– A tánc akkor jutott eszünkbe, amikor Márton közölte velünk, hogy szeretne egy kutatást végezni a vakok és gyengénlátók körében. Ekkor került szóba egy néptánccsoport lehetősége is. A kutatás központi témája ugyanis az volt, a vakok hogyan tudhatnak táncolni, lehetséges-e ez látás nélkül. Én nagyon szeretek táncolni, ez nagyon jó dolog. A néptánc mellett másféle táncot is művelek, 2017-ben találkoztam a törzsi hastánccal, ez megkönnyítette a néptáncnál a helyzetemet. A tánc felszabadít, a bensőnket tudjuk "kivetíteni" vele, szabadságot, boldogságot, egy más életérzést ad– fogalmazott Kovács Anna.

Kovács Anna szerint a tánc felszabadít, boldogságot, más életérzést ad számukra
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Legközelebb a szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválon lépnek a közönség elé

Mint megtudtuk, a Kacsintó tagjai hétfőnként gyakorolnak, ám a próbák időtartamát a kezdeti 1 óráról mára 2-re emelték. Eredetileg nyolcan vágtak neki a tánctanulásnak, de hamarosan bővül a csapat 11 főre. Hűvösvölgyi Márton elmondta, hogy táncolni vágyó látó embereket is szívesen látnak a soraikban. A közelgő szarvaskői Csipkebogyó Fesztiválon is fellépnek, október 26-án bárki láthatja a produkciójukat. Ősszel még Felsőtárkányban is a közönség elé lépnek, és Hevesen is részt vesznek a fogyatékkal élő előadók összművészeti fesztiválján.

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
