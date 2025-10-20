Vak táncosok döbbenetes előadása – úgy hódít az egri csoport, ahogy kevesen a világban + fotók

Látássérült tagokkal alakult idén a Kacsintó néptánccsoport a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületében (VGYHME). A látássérültek nemzetközi napja alkalmából Gyöngyösön tartott előadásuk előtt beszélgettünk a csoport tagjaival és a művészeti vezetőjükkel.

Látássérült táncosokból áll a Kacsintó néptánccsoport

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A néptáncegyüttes megalakítása igazi kuriózum, hiszen vakokból és gyengénlátókból álló tánccsoport nem sűrűn található, kezdte Biró Miklós, a VGYHME elnöke.

– Ez komoly pezsgést és új izgalmakat hozott a mindennapjainkba. Először arra gondoltunk, hogy heti rendszerességgel összejövünk a próbákon, örülünk egymás társaságának, a mozgásnak az újszerű kihívásnak. Azonban, ahogy kezdtünk belelendülni a tánctanulásba, továbbgondoltuk a dolgot: mi lenne, ha megmutatnánk magunkat a nyilvánosság előtt is. Nyár elején volt az első fellépésünk Szarvaskőben, majd Felsőtárkányban. Ezek persze relatíve kis események voltak, mint a mai gyöngyösi is, de arra mindenképpen jók, hogy önbizalmat adnak a tagjainknak. Nagyon szeretem benne azt, hogy lelkes a csapat, akarják csinálni. Amikor eldöntöttük, hogy látó közönség elé lépünk, eldöntöttük, hogy legyen egységes öltözetünk, pólónk, a lányoknak egységes szoknya, és persze legyen nevünk is. Óriási izgalommal készülünk a fellépéseinkre. Mindig nagyon örülök, ha a fiatal látássérülteket is sikerül megmozgatni, behozni a közösségünkbe. A néptánc ebben sokat segít – részletezte Biró Miklós.