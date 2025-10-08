október 8., szerda

Csapás

2 órája

Leégett a család háza Novajon, most ezekkel a tárgyakkal segíthetünk rajtuk

Címkék#otthon#tűz#segítség#család

Segítséget kér az a novai család, akiknek még egy hónapja gyulladt ki az otthona. Mindenük a legégett házban maradt.

Heol.hu

Szeptember elején Novajon leégett egy ház és lakhatatlanná vált. Ketten menekültek a tűzből, anyuka és lánya voltak otthon. Az édesanya most Facebookon kér segítséget, hiszen a holmijuk a leégett házban maradt.

A leégett ház Fotó: Agria Tv Bt.
A leégett ház Fotó: Agria Tv Bt.

Én és a 14 éves lányom voltunk otthon, szerencsésen időben ki tudtunk jönni. A másik lányom iskolában tartózkodott. A férjem szerencsére a közelben dolgozott így a tűzoltók megérkezése előtt próbálta megfékezni a tüzet.

– írta az esetről. Az anyuka azt írja a házról, hogy a tetőt egy az egyben kell cserélni, ahogy a nyílászárókat is. Újra kell vezetékelni a házat. A falban a hő hatására elolvadt a vízvezeték is. 

–  Hálás szívvel köszönünk mindent azoknak akik eddig is gondoltak ránk, és akik bármilyen formában segítettek, támogattak minket. Azért fordulok, most hozzátok, mert nagyon nagy szükségem volna még segítségre. Ott ahol szállást kaptuk: nincs lehetőség szárítani, és több zsák mosni valóm van.  Mosógép van, de a szárítás és a helyigénye a gondom.  A másik nagy problémám még, hogy nem volt itt hűtőgép. Kaptunk ugyan 2 db-ot is, de sajnos mind a kettő rossz, használhatatlan – írta kérésében.

A leégett ház lakóinak a következő dolgokra lenne szükségük:

  • kombi hűtőszekrény, 
  • szárítógép.

Szívesen fogadnak lovaglónadrágokat S-es méretben, lovas gumicsizmát 41-es 41,5 -es méretben, egyszerű női gumicsizmát 38 és 41-es méretben. A lányának 41-es, 41,5-es cipőre is szüksége lenne, ami lehet sportcipő is.

 

