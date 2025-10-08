Leégett a család háza Novajon, most ezekkel a tárgyakkal segíthetünk rajtuk

Szeptember elején Novajon leégett egy ház és lakhatatlanná vált. Ketten menekültek a tűzből, anyuka és lánya voltak otthon. Az édesanya most Facebookon kér segítséget, hiszen a holmijuk a leégett házban maradt.

A leégett ház Fotó: Agria Tv Bt.

Én és a 14 éves lányom voltunk otthon, szerencsésen időben ki tudtunk jönni. A másik lányom iskolában tartózkodott. A férjem szerencsére a közelben dolgozott így a tűzoltók megérkezése előtt próbálta megfékezni a tüzet.

– írta az esetről. Az anyuka azt írja a házról, hogy a tetőt egy az egyben kell cserélni, ahogy a nyílászárókat is. Újra kell vezetékelni a házat. A falban a hő hatására elolvadt a vízvezeték is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!