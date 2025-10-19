október 19., vasárnap

Újrakezdés

Leégett egy idős házaspár háza Szűcsiben, a falu összefogott értük + fotók

Címkék#padlásfödém#tűzeset#ház

Szörnyű tragédia rázta meg a múlt héten Szűcsi lakóit: leégett egy idős házaspár otthona. Bár a tűz kis híján mindent elpusztított, a közösség példás összefogással sietett a fedél nélkül maradt házaspár segítségére.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, múlt hét kedden kigyulladt egy családi ház Szűcsiben. A tűzoltók hiába vonultak ki nagy erőkkel a Rózsa utcában található ingatlanhoz, a ház szinte pillanatok alatt megsemmisült, idős lakóinak csaknem 80 évesen kell mindent újrakezdeniük.

A szűcsiek összefogtak, hogy társadalmi munkában a leégett ház károsultjait.
A szűcsiek összefogtak, hogy társadalmi munkában a kigyulladt ház károsultjait.
Forrás: Szűcsi Község/Facebook

Leégett a ház jelentős része

Az ingatlan tetőszerkezete és egy szobája gyulladt ki, és ugyan a tűzoltók megérkezése előtt már a helyiek is elkezdték oltani a tüzet, ennek ellenére a ház a jelenlegi állapotában így is lakhatatlan. A falu közössége azonban nem hagyta magára az idős lakókat, Margó nénit és férjét Lászlót. A helyi önkormányzat átmenetileg szolgálati lakást biztosít a fedél nélkül maradt házaspárnak, a helyiek pedig társadalmi munkában segítettek a romok eltakarításában. 

– A Rózsa utcai tűzeset után a mai napon megvalósult a meghirdetett társadalmi munka, melynek során megtörtént a romok eltakarítása, a padlásfödém leomlott szerkezetének eltávolítása, valamint a megsemmisült bútorok és egyéb berendezési tárgyak elszállítása – számolt be a falu összefogásáról Szűcsi község hivatalos Facebook-oldala.

A kezdeményezés célja az volt, hogy mielőbb megkezdődhessenek a takarítási és előkészítő munkálatok, ezáltal lehetőséget teremtve a későbbi felújítási szakaszok megindításához, melyeket a szakemberek fognak elvégezni.
– Hálás köszönet mindenkinek, aki ma részt vett a munkálatokban, és szabadidejét feláldozva segítette a Simon házaspárt. A csapat reggel 9 órától késő délutánig dolgozott fáradhatatlanul és önzetlenül – tette hozzá a Facebook-oldal.

Margó néni lapunknak elmesélte, hogyan történt a tűzeset, és hogy kis híján a lángok martalékává váltak:

A Szűcsi Községi Önkormányzat összefogást hirdetett a tűzeset károsultjai, Margó és László megsegítésére. Akik szeretnének pénzbeli támogatást nyújtani a károsult házaspár részére, a Facebook posztban szereplő bankszámlaszámra utalhatja az adományát:

 

 

