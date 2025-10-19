Leégett egy idős házaspár háza Szűcsiben, a falu összefogott értük + fotók

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, múlt hét kedden kigyulladt egy családi ház Szűcsiben. A tűzoltók hiába vonultak ki nagy erőkkel a Rózsa utcában található ingatlanhoz, a ház szinte pillanatok alatt megsemmisült, idős lakóinak csaknem 80 évesen kell mindent újrakezdeniük.

A szűcsiek összefogtak, hogy társadalmi munkában a kigyulladt ház károsultjait.

Leégett a ház jelentős része

Az ingatlan tetőszerkezete és egy szobája gyulladt ki, és ugyan a tűzoltók megérkezése előtt már a helyiek is elkezdték oltani a tüzet, ennek ellenére a ház a jelenlegi állapotában így is lakhatatlan. A falu közössége azonban nem hagyta magára az idős lakókat, Margó nénit és férjét Lászlót. A helyi önkormányzat átmenetileg szolgálati lakást biztosít a fedél nélkül maradt házaspárnak, a helyiek pedig társadalmi munkában segítettek a romok eltakarításában.

– A Rózsa utcai tűzeset után a mai napon megvalósult a meghirdetett társadalmi munka, melynek során megtörtént a romok eltakarítása, a padlásfödém leomlott szerkezetének eltávolítása, valamint a megsemmisült bútorok és egyéb berendezési tárgyak elszállítása – számolt be a falu összefogásáról Szűcsi község hivatalos Facebook-oldala.