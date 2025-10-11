október 11., szombat

Brigitta névnap

2 órája

Ez az 5 egri kávézó a habos álom, a tutiba iszol bele, ha ide bemész – mondja az AI, de mi a valóság?

Címkék#vélemény#kávé#kávézó#mesterséges intelligencia

Eger nemcsak híres borairól és történelmi váráról ismert, hanem kiváló gasztronómiai kínálatáról is. De vajon mi a helyzet a kávézókkal? Ezekből is akad bőven! Ezúttal a mesterséges intelligenciát kérdeztük meg, melyek szerinte a legjobb kávézók Egerben – az eredmény minket is meglepett!

Heol.hu

Ha valaki Egerre gondol, elsőként talán a történelmi vár, a híres borvidék vagy a hangulatos belváros jut eszébe. Az utóbbi években azonban egyre több izgalmas kávézó is felbukkant a városban, amelyek nemcsak a helyiek, de a turisták kedvencei is lettek. A reggeli kávé, egy nyugodt délutáni latté vagy egy különleges sütemény mellé kortyolt espresso ma már legalább annyira hozzátartozik az egri élményhez, mint egy pohár Egri Bikavér. De vajon melyik a legjobb hely hozzá? Most a mesterséges intelligencia segítségét kértük, hogy összegyűjtsük, melyek a legjobb kávézók Egerben – az eredmény pedig még minket is meglepett.

legjobb kávézók Egerben
A mesterséges intelligencia összegyűjtötte, melyek a legjobb kávézók Egerben
Forrás:  MW

Ezek a legjobb kávézók Egerben az AI szerint

A válogatás során figyelembe vettük a kínálat minőségét, a hangulatot, a vendégek visszajelzéseit és azt is, mennyire különleges élményt nyújtanak ezek a helyek. Legyen szó reggeli feketéről, délutáni cappuccinóról vagy egy baráti beszélgetés mellé kortyolt flat white-ról, ezek a kávézók garantáltan emelik a nap fényét. Lássuk tehát, melyek a legjobb kávézók Egerben – legalábbis a mesterséges intelligencia szerint!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

  1. Manooka Kávézó és Reggeliző: A lista élén a Manooka szerepel, amely Eger első bababarát specialty kávézója. A világos pörkölésű kávék mellett egészséges finomságokkal és vegán süteményekkel is várják a vendégeket. A hely különlegessége az otthonos, barátságos környezet és a segítőkész, mosolygós kiszolgálás – az AI úgy fogalmazott, hogy ez az a hely, ahol nemcsak a kávé jó, de a hangulat is emlékezetes.
  2. Kis Sziget Kávézó & Bár: A Kis Sziget nem csupán egy kávézó, hanem valódi közösségi tér. Jazz estek, művész klub és különféle workshopok teszik élővé a helyet, amely a belváros közelében, könnyen megközelíthető helyen található. A mesterséges intelligencia szerint ez az a hely, ahol a kávé mellé élményt is kapunk – nem véletlen, hogy sokan visszajárnak ide.
  3. Kávésdoboz Coffe Bar & Deli: A Kávésdoboz régóta stabil pontja az egri kávés életnek – már 2011 óta szolgálja ki a minőségi italokra és finomságokra vágyó vendégeket. A specialty kávé mellett friss péksüteményeket, reggelit és delikát termékeket is kínálnak. Központi elhelyezkedésének köszönhetően ideális választás egy városnézés közbeni pihenőre is.
  4. Depresso Kávézó: A Depresso jól ismert név Egerben, és nem véletlenül került be a legjobbak közé. A hely széles étel- és kávéválasztékkal, valamint hangulatos, inspiráló belső térrel várja a látogatókat. Az AI szerint ez a kávézó nemcsak a minőség, hanem a sok pozitív vendégértékelés miatt is előkelő helyet érdemel.
  5. Kappu Specialty Coffee: Bár kis hely, mégis nagy szenvedéllyel működik – a Kappu igazi specialty kávézó, ahol a minőség áll a középpontban. A tulajdonosok komoly figyelmet fordítanak a kávékészítés minden részletére, így autentikus és különleges élményt kínálnak. A pozitív visszajelzések alapján igazi helyi kedvenc lett, és a mesterséges intelligencia szerint méltán tartozik Eger legjobbjai közé.

Mi alapján állította össze a rangsort a mesterséges intelligencia? 

A rangsor összeállításakor a több szempontot is figyelembe vettem. Elsődleges volt a kávé minősége, különösen a specialty vonal, valamint az, hogy milyen alapanyagokkal dolgoznak az egyes helyek. Fontos szerepet kapott a hangulat, a belső tér kialakítása és a vendégélmény is. Emellett számítottak az online elérhető értékelések, visszajelzések és az, hogy mennyire aktív szereplői a kávézók a helyi közösségi életnek. Azokat a helyeket részesítettem előnyben, ahol nemcsak a kávé jó, de az élmény is maradandó

–fogalmazott az AI.

Korábban azt is megírtuk, hogy a vendégek véleménye alapján melyek a leginkább kedvelt kávézók Egerben, erről ebben a cikkben írtunk

Az AI nem csak a kávézókról csinált toplistát, az éttermekről is csinált összeállítást - a Macok Bisztró szerepelt az első helyen nála

 

