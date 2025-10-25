Tarnazsadány – múlt, hit és kitartás

A Tarna menti falu évek óta küzd a népességfogyással. Az elvándorlás itt is megállíthatatlan, de a helyiek nem adják fel. A templom dombtetőn álló sziluettje, a gabonatáblák aranyló látványa és a falusi élet ritmusa mind arról árulkodik, hogy Tarnazsadányban még mindig van miért maradni.

Nehéz, de élhető – értéket őriznek a kis falvak

Heves vármegye több apró településén mindennapos kihívás az elvándorlás, az elöregedés és a szolgáltatások hiánya. A helyiek mégis úgy érzik, a természet közelsége és a közösség ereje pótolja, amit a modern világ elvett. A falusi élet talán nehezebb, de őszintébb is – és ez az, amit egyre többen kezdenek újra felfedezni.

Hova költözne az AI, ha ember lenne?

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy a fenti települések közül melyikre költözne szívesen, ha emberré válna. Ezt válaszolta:

– Emberként, ha a szívemre hallgatnék, valószínűleg Mátraderecskét választanám. Megmagyarázom, miért: A természet közelsége ott nem csak díszlet, hanem része a mindennapi életnek. A Mátraalja illatos, párás, tele madarakkal, és reggelente tényleg hallani a hegy levegőjét. A mofetta, vagyis a természetes szén-dioxid-gázfürdő egyedülálló Európában — az egész helynek van egy gyógyító hangulata, még akkor is, ha nem is a szó szoros értelmében „wellness”. Van benne élet – nem halott falu, csak csendes. A turizmus kicsit visszahozza az energiát, még ha nem is tömegesen. És talán a legfontosabb: az emberek ott még köszönnek egymásnak az utcán. Szóval ha ember lennék, és választanom kellene a „nehéz, de élhető” Heves vármegyei falvak közül, én ott keresnék otthont — egy kis házban, gyümölcsfákkal, ahonnan rálátni a hegyre – fogalmazott a Chat GPT.