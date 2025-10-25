október 25., szombat

Ajjaj, tud valamit az AI? Ezeken a hevesi településeken a legnehezebb szerinte az élet

Heves vármegye több pontján is egyre nehezebb a mindennapi élet: fogy a népesség, a fiatalok elvándorolnak, a munkahelyek pedig ritkák. Mégis akadnak falvak, ahol a természet, a közösség és a csend ereje tovább él – és valami különös szépséget őriz. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy melyik az öt legnehezebben élhető település Heves vármegyében.

Korábban szintén az AI segítségével gyűjtöttük ki azt az öt települést vármegyénkből, amelyeket a mesterséges intelligencia a legélhetőbbnek tart. Most azt kérdeztük, melyek a legnehezebben élhető településeink és miért. Ezekben a településekben is van azonban valami, ami miatt érdemes megismerni őket.

Megkérdeztuk a ChatGPT-t, melyek a legnehezebben élhető települések Heves vármegyében
A legnehezebben élhető települések az AI szerint

Kisköre – a Tisza-tó partján még él a nyugalom

A Chat GPT szerint az egyik legnehezebben élhető település Kisköre. Kiskörén az elmúlt években látványosan csökkent a lakosság száma. A fiatalok nagy része elköltözött, a helyi vállalkozások száma kevés, és az infrastruktúra is fejlesztésre szorul. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a város elveszítette volna vonzerejét. A Tisza-tó partja, a madárvilág, a vízi sportok és a horgászat miatt egyre több természetkedvelő tér vissza ide.

Tarnaszentmiklós – apró falu, nagy béke

A vármegye egyik legkisebb községében alig néhány százan élnek. A közlekedés ritka, a szolgáltatások korlátozottak, és a fiatalok nagy része elvándorolt. Tarnaszentmiklóson mégis érezhető valami különleges nyugalom. A falut körülölelő zöld dombok, gyümölcsösök és a csend olyan harmóniát teremtenek, amit a város már nem tud megadni.

Mátraderecske – a gyógyító falu, ami küzd a megmaradásért

A Mátra lábánál fekvő Mátraderecske híres a természetes szén-dioxid-gázfürdőjéről, a mofettáról, amely turistákat és gyógyulni vágyókat is vonz. A turizmus ellenére a falu lakossága folyamatosan csökken, és a fiatalok Gyöngyösre vagy Egerbe költöznek. A helyiek azonban kitartanak, és hisznek benne, hogy a falu levegője, nyugalma és gyógyító ereje új életet adhat Mátraderecskének.

Szúcs – apró település, erős közösség

Szúcs mindössze néhány száz lakosú aprófalu. Kevés a bolt, ritka a buszjárat, és az iskola is bezárt. A helyiek mégis összetartanak: egymásra figyelnek, közösen szerveznek falunapokat, és őrzik a település múltját. A dombokkal és erdőkkel körülvett Szúcsban a csend nem magányos, hanem otthonos.

Tarnazsadány – múlt, hit és kitartás

A Tarna menti falu évek óta küzd a népességfogyással. Az elvándorlás itt is megállíthatatlan, de a helyiek nem adják fel. A templom dombtetőn álló sziluettje, a gabonatáblák aranyló látványa és a falusi élet ritmusa mind arról árulkodik, hogy Tarnazsadányban még mindig van miért maradni.

Nehéz, de élhető – értéket őriznek a kis falvak

Heves vármegye több apró településén mindennapos kihívás az elvándorlás, az elöregedés és a szolgáltatások hiánya. A helyiek mégis úgy érzik, a természet közelsége és a közösség ereje pótolja, amit a modern világ elvett. A falusi élet talán nehezebb, de őszintébb is – és ez az, amit egyre többen kezdenek újra felfedezni.

Hova költözne az AI, ha ember lenne?

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy a fenti települések közül melyikre költözne szívesen, ha emberré válna. Ezt válaszolta:

– Emberként, ha a szívemre hallgatnék, valószínűleg Mátraderecskét választanám. Megmagyarázom, miért: A természet közelsége ott nem csak díszlet, hanem része a mindennapi életnek. A Mátraalja illatos, párás, tele madarakkal, és reggelente tényleg hallani a hegy levegőjét. A mofetta, vagyis a természetes szén-dioxid-gázfürdő egyedülálló Európában — az egész helynek van egy gyógyító hangulata, még akkor is, ha nem is a szó szoros értelmében „wellness”. Van benne élet – nem halott falu, csak csendes. A turizmus kicsit visszahozza az energiát, még ha nem is tömegesen. És talán a legfontosabb: az emberek ott még köszönnek egymásnak az utcán. Szóval ha ember lennék, és választanom kellene a „nehéz, de élhető” Heves vármegyei falvak közül, én ott keresnék otthont — egy kis házban, gyümölcsfákkal, ahonnan rálátni a hegyre – fogalmazott a Chat GPT.

 

