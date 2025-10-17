október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turizmus

1 órája

Meglepő toplista a wellness szerelmeseinek – így alakul a hosszú hétvégi szállásfoglalás Hevesben

Címkék#turizmus#wellnes#szállásfoglalás#utazás

Az október 23-i hosszú hétvégére egyre többen terveznek rövid pihenést. Az észak-magyarországi régiókban a legnépszerűbb úti célok között kiemelkedik egy Heves vármegyei város is a Szallas.hu adatai szerint.

Heol.hu

Az október 23-i hosszú hétvégén minden harmadik foglalás wellnessre szól, Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb úti cél a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat keresi, és 2-3 éjszakás pihenést terveznek a legtöbben - közölte a szállásfoglaló portál csütörtökön az MTI-vel.

Az egyik legnépszerűbb úti cél az október 23-i hosszú hétvégén Eger
Az egyik legnépszerűbb úti cél az október 23-i hosszú hétvégén Eger
Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Így alakult a toplista – ezek a legnépszerűbb úti célok a hosszú hétvégére

A foglalások 46 százalékával a 70 ezer forint alatti kosárérték a legjellemzőbb a szállásfoglalás a felmérés összefoglalója szerint. A toplistán Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is szerepel a vendégek kedvelt úti céljai között. A régiók közül Észak-Magyarország áll a lista élén, a hosszú hétvégére szóló foglalások 26 százalékával. A második helyen Nyugat-Dunántúl áll 14 százalékkal, a dobogó harmadik fokára a Balaton került 13 százalékkal.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A foglalások 40 százaléka 2 éjszakára, 37 százaléka 3 éjszakára szól. Egy éjszakás tartózkodást a vendégek közel ötöde tervez, a 4 vagy több éjszakás pihenések pedig mindössze a foglalások 5 százalékát teszik ki. A szállástípusoknál kiegyenlített az élmezőny: a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól. Vendégházat minden negyedik alkalommal választottak. A foglalások 13 százalékánál panzió, 5 százalékánál pedig egyéb típusú szálláshely mellett döntöttek a vendégek. Ellátást az esetek harmadánál kértek, a legjellemzőbb a reggeli és a félpanzió.

Így költenek a vendégek a wellness-hétvégén

A foglalások 52 százaléka 2 felnőttre szól, a családos foglalások aránya 29 százalék. Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője szerint a foglalások 46 százaléka 70 ezer forint alatti kosárértékű, 40 százaléka pedig a 70-170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti foglalások aránya 14 százalék. A hotelfoglalások több mint fele (56 százalék) négycsillagos, 40 százaléka háromcsillagos szálláshelyre szól. A szállodai vendégek 95 százaléka ellátást is kért, körükben a félpanzió a legnépszerűbb (57 százalék).

A legnépszerűbb wellness úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük holtversenyben Hévíz és Miskolc következik. A wellnessezők 73 százaléka ellátást is kér, és a félpanzió a legkeresettebb (46 százalék). A wellness-foglalások felénél a kosárérték 70-170 ezer forint közötti. 22 százalékuk legfeljebb 70 ezer forintos költést jelent, 19 százalékuk 170-270 ezer forint közé esett, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 9 százalék volt - derül ki a szallas.hu felméréséből.

Legutóbb arról írtunk, hogy ősszel egyre többen választják az észak-magyarországi régiót belföldi utazásuk célpontjaként. A belföldi utazók körében Eger toronymagasan vezeti a toplistát, más hevesi városok is a legkedveltebb úti célok közé kerültek.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu