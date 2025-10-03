2 órája
A telefonod titokban lehallgat? A hatóság válasza ijesztőbb, mint gondolnád
Sokan ismerik azt a furcsa helyzetet, amikor egy beszélgetés után a kibeszélt termék vagy szolgáltatás néhány órán belül megjelenik reklámként a telefonjukon. A jelenség nemcsak meglepő, de komoly kérdéseket is felvet a digitális adatvédelemről: vajon tényleg lehallgatják privát beszélgetéseinket az okoseszközeink?
A modern okostelefonok, alkalmazások és közösségi médiaplatformok szinte észrevétlenül szőnek láthatatlan információs hálót körénk. Noha a szolgáltatók tagadják, hogy aktívan lehallgatnák a felhasználóikat, a telepítéskor jóváhagyott mikrofon- és egyéb jogosultságok elvileg lehetőséget adnak még a hangalapú adatok rögzítésére is.
Emellett a célzott hirdetések sokszor nem is közvetlen lehallgatáson, hanem adatkapcsolatok és viselkedési minták összekapcsolásán alapulnak. Például:
• Ha egy ismerőse korábban keresett egy adott termékre, és Ön ugyanabban a hálózatban tartózkodik, a hirdetési rendszer feltételezheti, hogy Önt is érdekli.
• Ha egy témáról beszél, majd később online keres rá, a platformok összekapcsolják az eseményeket.
A rejtett manipuláció mechanizmusa
Az ilyen célzott hirdetések nem pusztán tájékoztatnak, hanem az érzelmeinkre és aktuális érdeklődésünkre hatnak, sokszor anélkül, hogy tudatosítanánk, honnan származik az információ. A reklám „véletlenszerű” megjelenése erős pszichológiai hatást gyakorolhat: úgy érezzük, hogy a termék „pont nekünk szól”, és ez növeli a vásárlás valószínűségét.
Ez a fajta célzás az információs önrendelkezés csorbításával járhat, és a fogyasztót kiszolgáltatott helyzetbe hozhatja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hogyan védekezhetünk?
- Ellenőrizze az alkalmazásengedélyeket – Csak akkor adjon mikrofon- vagy kamera-hozzáférést, ha feltétlenül szükséges.
2. Kapcsolja ki a hangasszisztenseket (pl. Siri, Google Assistant), ha nincs rájuk szükség.
3. Használjon reklámblokkoló és nyomkövetés-tiltó beállításokat az eszközön és a böngészőben.
4. Olvassa el a felhasználási feltételeket, különösen az adatkezelési részeket.
5. Legyen tudatos: ne dőljön be a „véletlen” reklámok hatásának, gondolja át, valóban szüksége van-e a kínált termékre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kiemelten fontosnak tartja a fogyasztói adatvédelem erősítését. A célzott reklámok – különösen, ha azokat a felhasználó privát beszélgetéseivel hozzák összefüggésbe – nemcsak a vásárlási szokásokat, hanem a gondolkodásmódot is alakíthatják. A tudatos adatkezelés az első lépés ahhoz, hogy megvédjük magunkat az ilyen manipulatív gyakorlatoktól – áll az NKFH közleményében.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az online és offline világ közötti határ egyre inkább elmosódik. A fogyasztók adatainak védelme kiemelten fontos, mert a célzott reklámok nemcsak a vásárlási szokásainkat befolyásolhatják, hanem a gondolkodásunkat is formálhatják. Az adatok tudatos kezelése, a jogosultságok ellenőrzése és az információforrások kritikus szemlélete a legjobb eszköze annak, hogy megvédjük magunkat az ilyen jellegű manipulatív gyakorlatokkal szemben.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, okostelefon riasztotta a tűzoltókat az M3-ason történt balesethez:
Okostelefon riasztotta a tűzoltókat az M3-ason történt balesethez + galéria
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég