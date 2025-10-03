A telefonod titokban lehallgat? A hatóság válasza ijesztőbb, mint gondolnád

A modern okostelefonok, alkalmazások és közösségi médiaplatformok szinte észrevétlenül szőnek láthatatlan információs hálót körénk. Noha a szolgáltatók tagadják, hogy aktívan lehallgatnák a felhasználóikat, a telepítéskor jóváhagyott mikrofon- és egyéb jogosultságok elvileg lehetőséget adnak még a hangalapú adatok rögzítésére is.

Lehallgatják okoseszközeinket?

Forrás: Pexels (illusztráció)

Emellett a célzott hirdetések sokszor nem is közvetlen lehallgatáson, hanem adatkapcsolatok és viselkedési minták összekapcsolásán alapulnak. Például:

• Ha egy ismerőse korábban keresett egy adott termékre, és Ön ugyanabban a hálózatban tartózkodik, a hirdetési rendszer feltételezheti, hogy Önt is érdekli.

• Ha egy témáról beszél, majd később online keres rá, a platformok összekapcsolják az eseményeket.

A rejtett manipuláció mechanizmusa

Az ilyen célzott hirdetések nem pusztán tájékoztatnak, hanem az érzelmeinkre és aktuális érdeklődésünkre hatnak, sokszor anélkül, hogy tudatosítanánk, honnan származik az információ. A reklám „véletlenszerű” megjelenése erős pszichológiai hatást gyakorolhat: úgy érezzük, hogy a termék „pont nekünk szól”, és ez növeli a vásárlás valószínűségét.

Ez a fajta célzás az információs önrendelkezés csorbításával járhat, és a fogyasztót kiszolgáltatott helyzetbe hozhatja.

Hogyan védekezhetünk?

Ellenőrizze az alkalmazásengedélyeket – Csak akkor adjon mikrofon- vagy kamera-hozzáférést, ha feltétlenül szükséges.

2. Kapcsolja ki a hangasszisztenseket (pl. Siri, Google Assistant), ha nincs rájuk szükség.

3. Használjon reklámblokkoló és nyomkövetés-tiltó beállításokat az eszközön és a böngészőben.

4. Olvassa el a felhasználási feltételeket, különösen az adatkezelési részeket.

5. Legyen tudatos: ne dőljön be a „véletlen” reklámok hatásának, gondolja át, valóban szüksége van-e a kínált termékre.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kiemelten fontosnak tartja a fogyasztói adatvédelem erősítését. A célzott reklámok – különösen, ha azokat a felhasználó privát beszélgetéseivel hozzák összefüggésbe – nemcsak a vásárlási szokásokat, hanem a gondolkodásmódot is alakíthatják. A tudatos adatkezelés az első lépés ahhoz, hogy megvédjük magunkat az ilyen manipulatív gyakorlatoktól – áll az NKFH közleményében.