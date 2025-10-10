1 órája
Éjszakánként, ha az égre nézel, csodált láthatsz
Egy halvány és egy szabad szemmel nem látható csillagközi vándor is feltűnik az égbolton. A Lemmon üstökös most az éj közepén, hamarosan pedig naplemente után lesz megtekinthető.
A Lemmon üstökös a hegyhátsáli csillagvizsgálóból
Forrás: csillagaszat.hu
Fotó: Horváth Tibor
Két üstökös is látható, vagy látható lesz Magyarországról, és ezeket a Bükki Csillagdában is meg lehet figyelni. Siomos Angelos, a Bükki Csillagda csillagászati tárlatvezetője szerint akár szabad szemmel, de egy binokulárral biztosan megfigyelhető lesz a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös, amely a következő két-három hétben a hajnali égbolton lesz megfigyelhető. Most a telihold kicsit rontja az esélyeket, de a Göncölszekér jobb oldalán, lefelé kell keresni. Célszerű először távcsővel megkeresni, később megszokja a szem és szabad szemmel is rábukkanhatunk. A Lemmon üstökös egy csillagnak tűnik, körülötte a plazmacsóvával, egy halvány folttal, ha kis távcsővel nézzük.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A következő másfél hétben hajnal fél kettő és fél négy között kel majd, naponta 20 perccel később bukkan föl az éjszakai égbolton és körülbelül reggel hatig látszódik. Október 17-e után nem zavar majd a Hold fénye. Október 20. után viszont nem hajnalban, hanem este bukkan majd föl, ekkor már a Göncölszekértől balra, lefelé, a fényes Arcturus közelében. Este fél héttől fél nyolcig lehet megtekinteni fényszennyezéstől mentes helyen, az óraátállítás után pedig fél hattól este hétig lesz megfigyelhető a csillagász szerint. November első hete után viszont az északi féltekéről már nem lesz látható, a déli félgömbön élők gyönyörködhetnek benne.
Csillagközi utazó érkezik decemberben
A másik üstökös, a 3I/ATLAS érdekessége, hogy csillagközi üstökös és ez mindössze a harmadik ilyen, amelyet felfedeztek. Siomos Angelos elmondta, ez most nem látható, hiszen a Nap túloldalán tartózkodik, a nappali égbolton pedig nem látszódik, decemberig várnia kell azoknak, akik szeretnék megpillantani. Nekik sem lesz könnyű dolguk, hiszen nem merészkedik olyan közel, mint a Lemmon üstökös, 90 millió helyett 210-240 millió kilométere halad el tőlünk. Éppen ezért jó távcső szükséges majd ehhez és mivel nem túl fényes, fotókon lehet majd megpillantani.
- Az ATLAS érdekes pályát jár be, valahonnan a Tejútrendszer peremérő érkezik, és nagyon idős, 7-10 milliárd éves kisbolygó, illetve üstökös, idősebb, mint a Napunk. Meglepő a gyorsasága is, hiszen vándorlása alatt egyre nagyobb sebességre tett szert – mondta Siomos Angelos a júniusban felfedezett, de nálunk decembertől látható égitestről.
A csillagász szerint van, maikor tíz év alatt kettő, máskor tíz év alatt húsz üstökös is felbukkan, de átlagban tíz évben legalább egy üstököst észlelhetünk. Van érdeklődés az érdekes égi jelenségek iránt, egyre többen kíváncsiak rájuk és a nagyobb távcsövek is elég széles rétegeknek elérhetők. Persze az utóbbi üstökös megfigyeléséhez akár akkora átmérőjű is kellhet, mint amekkora a Bükki csillagdának van.
Még a honfoglalás és az országalapítás előtt járt erre a Lemmon üstökös
- Vannak periodikusan visszatérő üstökösök, mint például a Halley, amely 70 évente visszatér. A Lemmon pályája alapján 1300-1400 évente bukkan fel, azaz még az országalapítás előtt járt itt legutoljára – magyarázta Siomos Angelos.
Hozzátette, a Bükki Csillagdában az esti programban is megfigyelhető esz a Lemmon, de nem ez lesz a fő attrakció, szép a Hold, a Szaturnusz, nyílt halmazok, a téli Orion-köd, hamarosan pedig a Jupiter is bekerülhet a programba, amely jelenleg este 11-től látható az égbolton, de novembertől hamarabb bukkan föl.
Az ATLAS-ról megemlítette, furcsa pályája, elnyújtott szivar alakja és nagy sebessége, valamint a róla készült különböző színű képek – amelyek abból fakadnak, hogy más szűrőket használtak a készítők – miatt nagy figyelmet szentelnek neki a lapok, és még azt is írják róla, idegen civilizáció űrhajója lehet. Ez nem valószínű, de természetesen semmit sem lehet kizárni. A természet azonban létrehoz furcsa dolgokat.
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Olyat merészelt a 20 éves nő, hogy megbotránkozott az egész füzesabonyi állomás