Éjszakánként, ha az égre nézel, csodált láthatsz

Két üstökös is látható, vagy látható lesz Magyarországról, és ezeket a Bükki Csillagdában is meg lehet figyelni. Siomos Angelos, a Bükki Csillagda csillagászati tárlatvezetője szerint akár szabad szemmel, de egy binokulárral biztosan megfigyelhető lesz a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös, amely a következő két-három hétben a hajnali égbolton lesz megfigyelhető. Most a telihold kicsit rontja az esélyeket, de a Göncölszekér jobb oldalán, lefelé kell keresni. Célszerű először távcsővel megkeresni, később megszokja a szem és szabad szemmel is rábukkanhatunk. A Lemmon üstökös egy csillagnak tűnik, körülötte a plazmacsóvával, egy halvány folttal, ha kis távcsővel nézzük.

A Lemmon üstökös a hegyhátsáli csilagvizsgálóból

Fotó: Horváth Tibor / Forrás: csillagaszat.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A következő másfél hétben hajnal fél kettő és fél négy között kel majd, naponta 20 perccel később bukkan föl az éjszakai égbolton és körülbelül reggel hatig látszódik. Október 17-e után nem zavar majd a Hold fénye. Október 20. után viszont nem hajnalban, hanem este bukkan majd föl, ekkor már a Göncölszekértől balra, lefelé, a fényes Arcturus közelében. Este fél héttől fél nyolcig lehet megtekinteni fényszennyezéstől mentes helyen, az óraátállítás után pedig fél hattól este hétig lesz megfigyelhető a csillagász szerint. November első hete után viszont az északi féltekéről már nem lesz látható, a déli félgömbön élők gyönyörködhetnek benne.

Csillagközi utazó érkezik decemberben

A másik üstökös, a 3I/ATLAS érdekessége, hogy csillagközi üstökös és ez mindössze a harmadik ilyen, amelyet felfedeztek. Siomos Angelos elmondta, ez most nem látható, hiszen a Nap túloldalán tartózkodik, a nappali égbolton pedig nem látszódik, decemberig várnia kell azoknak, akik szeretnék megpillantani. Nekik sem lesz könnyű dolguk, hiszen nem merészkedik olyan közel, mint a Lemmon üstökös, 90 millió helyett 210-240 millió kilométere halad el tőlünk. Éppen ezért jó távcső szükséges majd ehhez és mivel nem túl fényes, fotókon lehet majd megpillantani.

- Az ATLAS érdekes pályát jár be, valahonnan a Tejútrendszer peremérő érkezik, és nagyon idős, 7-10 milliárd éves kisbolygó, illetve üstökös, idősebb, mint a Napunk. Meglepő a gyorsasága is, hiszen vándorlása alatt egyre nagyobb sebességre tett szert – mondta Siomos Angelos a júniusban felfedezett, de nálunk decembertől látható égitestről.