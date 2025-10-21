október 21., kedd

1 órája

Élő ember ilyet 1300 éve nem látott! Többen is lefotózták Hevesből!

Hamarosan akár szabad szemmel is látható lesz az 1300 évente visszatérő kométa. A Lemmon üstököst többen is lefotózták már a környékről..

Tóth Balázs
Forrás: Komka Péter

A C/2025 A6 (Lemmon) üstökös október végén, november elején éri el legnagyobb látszó fényességét, és már szabad szemmel is éppen megpillantható derült időben, fényszennyezéstől mentes esti égen, írja a Csillagaszat.hu. Érdemes azonban kis távcsővel vagy binokulárral megfigyelni, mert a kométa igazán szép látványt nyújt. A csóvás égi vándor 2025. október 21-én lesz földközelben, mintegy 90 millió kilométerre bolygónktól, és november 8-án kerül legközelebb a Naphoz. A Lemmon üstökösön kívül érkezik majd egy másik égitest is decemberben, de az szabad szemmel nem lesz látható.

A Lemmon üstökös Komka Péter fotóján, Salgótarján határából
A Lemmon üstökös Komka Péter fotóján, Salgótarján határából
Fotó: Komka Péter

A Lemmon üstököst sokan fotózzák

Az MTI fotósa, Komka Péter október 18-án este fotózta le az üstököst a Mogyorósi-kilátó felett, Salgótarján Rónafalu településrészéről. Ambrus Ferenc pedig Cserépfalu határában készített látványos fotókat az 1350 évente visszatérő égitestről. Nemrégiben Siomos Angelos mutatta be az üstököst, amely a korábbiaktól eltérően már nem hajnalban, hanem este bukkan föl, a Göncölszekértől balra, lefelé, félúton a fényes Arcturushoz. Este fél héttől fél kilencig lehet megtekinteni fényszennyezéstől mentes helyen, az óraátállítás után pedig fél hattól este hétig lesz megfigyelhető. November első hete után viszont az északi féltekéről már nem lesz látható, a déli félgömbön élők gyönyörködhetnek benne. 

 

 

 

 

 

