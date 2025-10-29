1 órája
Lépésről lépésre újulnak meg az utak Egerben
Egerben három ütemben zajlik az útfelújítás: az első szakaszban mintegy 60 kátyút javítanak, a következőben további 215-öt. A város összesen 30 millió forintot fordít a munkálatokra, amelyek várhatóan november 14-ig befejeződnek.
Lépésről lépésre újulnak meg az utak Egerben
Forrás: heol.hu
Az egri önkormányzat három ütemben végzi az útfelújítási munkálatokat – az első szakaszban közel 60 kátyút tüntetnek el, a következő ütemben pedig további 215 kerül sorra – írtuk meg nemrég. A tervek szerint november 14-ig minden ütem lezárul. Összesen 30 millió forintot fordít a város az utak rendbetételére.
Eltűnnek a kerékgyilkos kráterek Egerből, mutatjuk, mennyit tömnek be
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Gömöri László alpolgármester most közösségi oldalán jelezte, a kátyúzás most is zajlik, lépésről lépésre javítják az úthálózatot.
– Folyamatosan dolgozunk azon, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés városszerte. Köszönjük az egriek türelmét és visszajelzéseit, együtt tesszük szebbé a várost – mondta.
Halálos baleset történt Verpeléten, útlezárás mellett tart a helyszínelés
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi