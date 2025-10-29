október 29., szerda

Kátyúzás

1 órája

Lépésről lépésre újulnak meg az utak Egerben

Egerben három ütemben zajlik az útfelújítás: az első szakaszban mintegy 60 kátyút javítanak, a következőben további 215-öt. A város összesen 30 millió forintot fordít a munkálatokra, amelyek várhatóan november 14-ig befejeződnek.

Heol.hu
Az egri önkormányzat három ütemben végzi az útfelújítási munkálatokat – az első szakaszban közel 60 kátyút tüntetnek el, a következő ütemben pedig további 215 kerül sorra – írtuk meg nemrég. A tervek szerint november 14-ig minden ütem lezárul. Összesen 30 millió forintot fordít a város az utak rendbetételére.

Gömöri László alpolgármester most közösségi oldalán jelezte, a kátyúzás most is zajlik, lépésről lépésre javítják az úthálózatot.
– Folyamatosan dolgozunk azon, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés városszerte. Köszönjük az egriek türelmét és visszajelzéseit, együtt tesszük szebbé a várost – mondta.

 

 

