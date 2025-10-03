Egy busz lerobbant Egerben a Bazilikánál péntek délután. Az egyik 14-es helyi járat vészvillogóval áll az úton és tartja fel a forgalmat.

Felesleges a helyi járatot várni Egerben, dugót is okozott az egyik busz

Forrás: Beküldött

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Azok, akik a Berva felé haladnának, többet kell majd várniuk, ez a busz biztosan nem fog felvenni egy ideig senkit.