Probléma
1 órája
Felesleges a helyi járatot várni Egerben, dugót is okozott az egyik busz
Probléma akadt az egyik helyi járattal Egerben pénteken. Egy 14-es busz robbant le a Bazilikánál.
Egy busz lerobbant Egerben a Bazilikánál péntek délután. Az egyik 14-es helyi járat vészvillogóval áll az úton és tartja fel a forgalmat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Azok, akik a Berva felé haladnának, többet kell majd várniuk, ez a busz biztosan nem fog felvenni egy ideig senkit.
Ezt ne hagyja ki!Bevetés
2025.10.01. 16:42
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre