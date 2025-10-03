október 3., péntek

Helga névnap

Probléma

1 órája

Felesleges a helyi járatot várni Egerben, dugót is okozott az egyik busz

Probléma akadt az egyik helyi járattal Egerben pénteken. Egy 14-es busz robbant le a Bazilikánál.

Egy busz lerobbant Egerben a Bazilikánál péntek délután. Az egyik 14-es helyi járat vészvillogóval áll az úton és tartja fel a forgalmat.

Felesleges a helyi járatot várni Egerben, dugót is okozott az egyik busz
Azok, akik a Berva felé haladnának, többet kell majd várniuk, ez a busz biztosan nem fog felvenni egy ideig senkit.

 

