Akció

1 órája

Mindenki megőrül érte ősszel, s most akciós a Lidl-ben - nem érdemes kihagyni!

Címkék#Lidl#alapanyag#sütemény

Ahogy közeledik a Halloween, Eger üzleteiben egy különleges narancssárga meglepetés várja a vásárlókat. A Lidl két egri üzletében is beszerezhető ez a szezonális kedvenc.

Heol.hu

Az ősz beköszöntével nemcsak a lehulló levelek és a hűvös reggelek jelzik a szezont, hanem a boltok polcain is megjelennek a narancssárga halloweeni tökök. Egerben külön öröm a vásárlóknak, hogy a Lidl két üzletében is 30 százalékos kedvezménnyel kaphatók a szezonális tökök. Ez a kedvezmény tökéletes alkalom arra, hogy beszerezzük a dekorációhoz vagy a konyhába szánt friss alapanyagot.

Akciós a tök a Lidlben Forrás: beol.hu
Akciós a tök a Lidlben
Forrás: beol.hu

A tök sokoldalú és kreatív felhasználást tesz lehetővé. Faraghatunk belőle klasszikus töklámpást, ami a bejárati ajtót vagy a nappalit díszíti, de festhetjük, matricákkal tehetjük vidámabbá a gyerekszobát vagy akár az irodai asztalt is. A gasztronómiai felhasználás sem elhanyagolható: a tök kiváló alapanyag levesekhez, krémes pürékhez, édes vagy sós süteményekhez, de akár rizottók, rakott ételek és egyéb őszi fogások ízletes hozzávalója is lehet. Ne feledkezzünk meg a tökmagról sem, amely egyszerűen pirítva mennyei nassolnivaló, vagy saláták és sült ételek kiegészítője lehet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egerben a két Lidl üzlet könnyen elérhető, így bárki beszerezheti a szezonális tököt. Az akció nemcsak pénztárcabarát, hanem lehetőséget ad arra is, hogy otthonunkba varázsoljuk az őszi hangulatot. A friss, zamatos tök egyszerre szolgál dekorációként és ízletes alapanyagként, így tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnék kihasználni a szezon legjobb ajánlatát.

Ne hagyd ki az alkalmat: látogass el a Lidlbe, válassz egy szép tököt, és kezdődhet a kreatív őszi dekoráció vagy a finom, tökből készült fogások készítése!

Korábban már felmértük a kínálatot az egri piacon, mennyiért lehet hozzájutni, és utánanéztünk, mi mindent lehet készíteni a sütőtökből.

 

 

