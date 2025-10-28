3 perce
Ilyet még nem látott Heves vármegye: nyit a Lidl mozgóboltja ezen a településen!
Mozgóbolttal Hevesbe. A Lidl elindul négy keréken, s ebbe a Heves vármegyei faluba is eljut pár nap múlva.
Útnak indítják a Lidlt méghozzá négy keréken egy mozgó üzletté alakított kisbusszal – írja a Lidl honlapján.
– Formabontó megoldással támogatjuk a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását. Mozgó üzletünkkel minden helyszínen a település központjában állunk meg, ahol néhány órán keresztül várjuk a helyieket friss, minőségi termékeinkkel.
Az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kapott helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek – írják.
Hevesbe is eljut a mozgó Lidl, Újlőrincfalván november 6-án 7-től 11 óráig vásárolhatnak a mozgóboltból.
