október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozgóbolt

3 perce

Ilyet még nem látott Heves vármegye: nyit a Lidl mozgóboltja ezen a településen!

Címkék#Lidl#mozgóbolt#élelmiszer#vásárlás

Mozgóbolttal Hevesbe. A Lidl elindul négy keréken, s ebbe a Heves vármegyei faluba is eljut pár nap múlva.

Heol.hu

Útnak indítják a Lidlt méghozzá négy keréken egy mozgó üzletté alakított kisbusszal – írja a Lidl honlapján.
– Formabontó megoldással támogatjuk a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását. Mozgó üzletünkkel minden helyszínen a település központjában állunk meg, ahol néhány órán keresztül várjuk a helyieket friss, minőségi termékeinkkel.

A Lidl házhoz jön Újlőrincfalván is Forrás: beol.hu
A Lidl "házhoz jön" Újlőrincfalván is
Forrás: beol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kapott helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek – írják.

Hevesbe is eljut a mozgó Lidl, Újlőrincfalván november 6-án 7-től 11 óráig vásárolhatnak a mozgóboltból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu