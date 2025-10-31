Lipicaik csinálták a showt Marokkóban

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad lipicai lovai, valamint nóniuszok is részt vettek a szeptember végén és október elején Marokkóban rendezett Salon du Cheval d'El Jadida lovas kiállításon és fesztiválon, valamint a Longines Global Champions Tour rabati állomásán. Cseri Dávid, az ÁMGSZ igazgatója lapunknak elmondta, a marokkóiakkal körülbelül nyolc éve került kapcsolatba, amikor a királyi lótenyésztésért és lovassportokért felelős szakembere is itt járt. 2018-ban pedig körbevezette őket a hazai állami ménesgazdaságokban. Ezt követően terveztek együttműködést, valamint részvételt egymás rendezvényein. Nagy lökést adott a kapcsolatnak a fajta UNESCO szellemi világörökség részévé nyilvánítása. Három éves előkészítő munka vezetett oda, hogy idén részt vehettek a rangos fesztiválon és díjugrató versenyen.

Lovas bemutatót tartottak a lipicaik részvételével rabati Global Champions Touron

Forrás: Cseri Dávid

- Tizenhat lovat utaztattunk ki Marokkóba, akiket huszonegy főnyi személyzet kísért el. A lovak között hat nóniusz volt, a többi pedig lipicai fajta. Nem csak munkatársaink utaztak ki, bevontuk a programba a Magyar Honvédség és a Készenléti Rendőrség lovasait is, akik közreműködtek a műsorokban, bemutatókon – mondta Cseri Dávid.

Az utazás a lovak számára egy hónapig tartott, ebből tíz napba telt az oda-, illetve visszaút Franciaországon, Spanyolországon és Gibraltáron keresztül. Két alkalommal pihenőt is kellett tartaniuk a lovak egészségének megőrzése érdekében. A Salon du Cheval d'El Jadida egy nagy kiállítás és fesztivál, ezen kívül nemzetközi versenyek döntőit rendezték meg ezzel összekötve, amelyen volt magyar nap és magyar stand is, amelyen a magyar lovaskultúrát és a fogathajtást hozták közelebb a közönséghez. Emellett bemutatókon vettek részt a magyar lovasok. A nemzetközi díjugrató versenyen tizenöt perces műsort adtak a show keretében.

A lipicaik legközelebb Londonba utaznak

Cseri Dávid a heol.hu-nak elmondta, Marokkóban nem volt cél a lóértékesítés, az ottani megjelenésnek köszönhetően azonban meghívást kaptak Franciaországba is, ahol szintén megmutathatják magukat és a lipicaikat. Ott spanyol lovakkal kell majd felvenniük a versenyt.