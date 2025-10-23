Az M3-ason ma a türelem az üzemanyag - katasztrófaturisták miatt több kilométeres a sor

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Kál és Nagyfüged között baleset történt. Csak a külső sávon halad a forgalom a 97-es km-nél. A torlódás 5 km-es. Az ellenkező oldalon a nézelődés miatt is 7-8 km-en szakaszosan torlódnak a járművek – számolt be a dugóról az Útinform.

Hatalmas dugó alakult ki az M3-as autópályán.

Forrás: Bánkúti Sándor/MW

