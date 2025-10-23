Dugó
1 órája
Az M3-ason ma a türelem az üzemanyag - katasztrófaturisták miatt több kilométeres a sor
Baleset történt csütörtök délelőtt az autópályán, a sávlezárás és a bámészkodás miatt egyre csak dagad a dugó.
Az M3-as autópályán, Budapest felé, Kál és Nagyfüged között baleset történt. Csak a külső sávon halad a forgalom a 97-es km-nél. A torlódás 5 km-es. Az ellenkező oldalon a nézelődés miatt is 7-8 km-en szakaszosan torlódnak a járművek – számolt be a dugóról az Útinform.
Korábban többek között az is kiderült, mennyien sérültek meg a ráfutásos balesetben:
