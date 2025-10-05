október 5., vasárnap

Torlódás

36 perce

Dugó bénította meg az M3-ast, már több kilométeres a kocsisor

Címkék#m3#m3 autópálya#Budapest#kocsisor

Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között torlódás alakult ki. Mutatjuk a részleteket.

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, a 39-es és a 28-as kilométer között, az erős forgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakult ki – számolt be a dugóról az Útinform.

Több kilométeres a dugó az M3-as autópályán.
Forrás: MW Archív

Az MKIF beszámolójából az is kiderül, hogy a torlódás már meghaladta a 3 kilométert is.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, tegnap két baleset is borzolta a kedélyeket az M3-as autópályán:

 

