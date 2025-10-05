Torlódás
36 perce
Dugó bénította meg az M3-ast, már több kilométeres a kocsisor
Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között torlódás alakult ki. Mutatjuk a részleteket.
Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, a 39-es és a 28-as kilométer között, az erős forgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakult ki – számolt be a dugóról az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az MKIF beszámolójából az is kiderül, hogy a torlódás már meghaladta a 3 kilométert is.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, tegnap két baleset is borzolta a kedélyeket az M3-as autópályán:
