Dugó bénította meg az M3-ast, már több kilométeres a kocsisor

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, a 39-es és a 28-as kilométer között, az erős forgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakult ki – számolt be a dugóról az Útinform.

Több kilométeres a dugó az M3-as autópályán.

Az MKIF beszámolójából az is kiderül, hogy a torlódás már meghaladta a 3 kilométert is.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, tegnap két baleset is borzolta a kedélyeket az M3-as autópályán: