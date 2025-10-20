október 20., hétfő

1 órája

Ez a nap is rémálomszerűen indul az M3-ason, több kilométer hosszan kígyózik a sor

A megszokottnál is nehezebb a közlekedés az M3-as autópálya főváros felé vezető szakaszán. A Bag és Mogyoród közötti terelésnél a reggeli forgalom miatt több kilométeres sor torlódott fel.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Bag és Mogyoród (23-35 km) között kiépített terelésben a reggeli erős forgalom hatására több km-es torlódás, araszolás alakult ki a főváros irányába – számolt be a dugóról az Útinform.

Már hétfőn reggel torlódás nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán.
Forrás: kemma-hu/archív

Az MKIF is arról számolt be, hogy az érintett szakaszon a főváros felé 3 km-es torlódásra kell számítani.

Péntek este több autó rohant egymásba a sztrádán:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
