Ismét bedugult az M3-as, sávzárások lassítják a forgalmat

Az M3-as autópályán, Kerekharaszt térségében a 49-es kilométer mögött elbontják a fix terelést. A Vásárosnamény felé vezető oldalon csak egy sáv járható, szakaszosan torlódik a forgalom – számolt be róla az Útinform.

Bedugult az M3-as autópálya.

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Több helyen terelések nehezíthetik a közlekedést az M3-ason

Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös km között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás.

Budapest felé, a 63-as és 67-es km között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szerda reggel több helyen torlódás alakult ki az autópályán és a buszok is hosszabb menetidővel közlekedtek, délután pedig már a 8 kilómétert is elérte a dugó: