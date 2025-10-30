október 30., csütörtök

Torlódás

2 órája

Ismét bedugult az M3-as, sávzárások lassítják a forgalmat

Ismét torlódások és terelések nehezítik a közlekedést az M3-as autópályán. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, Kerekharaszt térségében a 49-es kilométer mögött elbontják a fix terelést. A Vásárosnamény felé vezető oldalon csak egy sáv járható, szakaszosan torlódik a forgalom – számolt be róla az Útinform.

Bedugult az M3-as autópálya.
Bedugult az M3-as autópálya.
Forrás: Wierl Ádám /  24 Óra

Több helyen terelések nehezíthetik a közlekedést az M3-ason

  • Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös km között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás.
  • Budapest felé, a 63-as és 67-es km között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.

Szerda reggel több helyen torlódás alakult ki az autópályán és a buszok is hosszabb menetidővel közlekedtek, délután pedig már a 8 kilómétert is elérte a dugó:

 

 

 

