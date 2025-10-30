Torlódás
2 órája
Ismét bedugult az M3-as, sávzárások lassítják a forgalmat
Ismét torlódások és terelések nehezítik a közlekedést az M3-as autópályán. Mutatjuk a részleteket.
Az M3-as autópályán, Kerekharaszt térségében a 49-es kilométer mögött elbontják a fix terelést. A Vásárosnamény felé vezető oldalon csak egy sáv járható, szakaszosan torlódik a forgalom – számolt be róla az Útinform.
Több helyen terelések nehezíthetik a közlekedést az M3-ason
- Mogyoród és Bag között átépítették a terelést. A 23-as és a 35-ös km között Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Reggelente a főváros irányába gyakori a torlódás.
- Budapest felé, a 63-as és 67-es km között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szerda reggel több helyen torlódás alakult ki az autópályán és a buszok is hosszabb menetidővel közlekedtek, délután pedig már a 8 kilómétert is elérte a dugó:
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
21 órája
Újra indul az araszolás az M3-as hevesi szakaszán, ezért állt be szerdán a sztráda
Ezt ne hagyja ki!Lopás
Tegnap, 11:59
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi
Ezt ne hagyja ki!Humor
2025.10.28. 10:20
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre