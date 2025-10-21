október 21., kedd

Bedugult az M3-as, torlódás nehezíti a reggeli csúcsot

A reggeli csúcsforgalomban kisebb dugó alakult ki az M3-ason Budapest felé kedd reggel. Mutatjuk a torlódás részleteit.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a reggeli erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a Bag és Gödöllő között kiépített terelésben, illetve a fővárosi bevezető szakaszon – számolt be a dugóról az Útinform.

Ismét dugó van az M3-ason.
Forrás: Bánkúti Sándor / MW Bulvár

Hétfőn is rosszul indult a nap az M3-ason:

Pár órával később betonelemnek csapódott egy autó a sztrádán:

 

