Bedugult az M3-as, torlódás nehezíti a reggeli csúcsot

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a reggeli erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a Bag és Gödöllő között kiépített terelésben, illetve a fővárosi bevezető szakaszon – számolt be a dugóról az Útinform.

Ismét dugó van az M3-ason.

Forrás: Bánkúti Sándor / MW Bulvár

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hétfőn is rosszul indult a nap az M3-ason: