Dugó
47 perce
Bedugult az M3-as, torlódás nehezíti a reggeli csúcsot
A reggeli csúcsforgalomban kisebb dugó alakult ki az M3-ason Budapest felé kedd reggel. Mutatjuk a torlódás részleteit.
Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a reggeli erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a Bag és Gödöllő között kiépített terelésben, illetve a fővárosi bevezető szakaszon – számolt be a dugóról az Útinform.
