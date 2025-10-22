Dugó
1 órája
Dugó bénítja meg az M3-as autópályát, több kilométeres a torlódás
A reggeli csúcsforgalomban több szakaszon is lelassult a forgalom az M3-as autópályán szerda reggel. Mutatjuk a részleteket.
Az M3-as autópályán, Budapest felé vezető oldalon a reggeli erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, a 31-es és a 39-es kilométer között, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán fokozatosan erősödik a forgalom – számolt be a torlódásokról az Útinform.
Több szakaszon is terelések nehezítik a haladást az M3-ason
- Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös km között, Budapest felé mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható.
- Budapest felé, a 63-as és 67-es km között aszfaltoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a leálló és a külső sáv használható.
