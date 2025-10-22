Dugó bénítja meg az M3-as autópályát, több kilométeres a torlódás

Az M3-as autópályán, Budapest felé vezető oldalon a reggeli erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, a 31-es és a 39-es kilométer között, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán fokozatosan erősödik a forgalom – számolt be a torlódásokról az Útinform.

Ismét torlódás alakult ki az M3-as autópályán.

Forrás: szon.hu

Több szakaszon is terelések nehezítik a haladást az M3-ason