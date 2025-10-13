október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulók
Torlódás

4 órája

Egyre dagad a dugó az M3-ason, lezártak egy sávot

Címkék#M3-as#m3 autópálya#toródás

Az M3-as autópályán, Hort térségében terelést alakítanak ki, emiatt több kilométeres toródásra kell számítani az érintett szakaszon.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, Hort térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon terelést építenek ki. A 62-es és a 69-es kilométer között, mozgó munkavégzés mellett a külső sávot lezárták. 1-2  kilométeres lassulás, torlódás alakult ki a munkavégzés mögött – számolt be a terelésről az Útinform.

Ismét torlódás alakult ki az M3-as autópályán.
Ismét torlódás alakult ki az M3-as autópályán.
Forrás: feol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hétfő reggel sem indult zökkenőmentesen az M3-ason:

Több kilométeres torlódást okozott egy baleset az M3-ason vasárnap délután:


 

