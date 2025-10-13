Egyre dagad a dugó az M3-ason, lezártak egy sávot

Az M3-as autópályán, Hort térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon terelést építenek ki. A 62-es és a 69-es kilométer között, mozgó munkavégzés mellett a külső sávot lezárták. 1-2 kilométeres lassulás, torlódás alakult ki a munkavégzés mögött – számolt be a terelésről az Útinform.

Ismét torlódás alakult ki az M3-as autópályán.

Forrás: feol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hétfő reggel sem indult zökkenőmentesen az M3-ason: