Torlódás
4 órája
Egyre dagad a dugó az M3-ason, lezártak egy sávot
Az M3-as autópályán, Hort térségében terelést alakítanak ki, emiatt több kilométeres toródásra kell számítani az érintett szakaszon.
Az M3-as autópályán, Hort térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon terelést építenek ki. A 62-es és a 69-es kilométer között, mozgó munkavégzés mellett a külső sávot lezárták. 1-2 kilométeres lassulás, torlódás alakult ki a munkavégzés mögött – számolt be a terelésről az Útinform.
Több kilométeres torlódást okozott egy baleset az M3-ason vasárnap délután:
