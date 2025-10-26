Több kilométeres dugó vár az M3-as ezen szakaszán, egy baleset is nehezíti a közlekedést

Az MKIF információi szerint az M3-as autópályán a főváros felé Gyöngyös térségében az erős forgalom miatt torlódás alakult ki vasárnap délben. Az autósor meghaladta a 3 kilométert.

– Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Polgár térségében, a 174-es kilométerszelvény közelében vasárnap délben. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset nem okoz fennakadást a forgalomban - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

Milyen változásokra számíthatsz az M3-ason?

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között. Budapest felé a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható.

Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.

új terelés épült ki Hajdúnánás térségében, mindkét irányban. Vásárosnamény felé a 197-es és a 198-as kilométerszelvény között lezárták a belső sávot, az ellenkező, Budapest felé tartó oldalon, a 201-es és a 200-as kilométerszelvény között ugyanúgy a belső sávon van a munkaterület.

