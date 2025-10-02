Dugó
1 órája
Ide kötél idegek kellenek: két szakaszon is több kilométeres torlódás van az M3-ason
Csütörtökön is torlódással indult a reggel az autópályán. Több szakaszon alakult ki dugó az M3-ason.
A szerdai nap után csütörtök reggel is erős a forgalom a sztrádán. Az MKIF Zrt. szerint torlódásra kell számítani az M3-ason.
Mint írták, az autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között mintegy 5 kilométer, az M3-as bevezető szakaszán pedig mintegy 3 kilométer a torlódás.
Szerda este Mogyoród után a 24-es kilométerszelvénynél történt baleset.
