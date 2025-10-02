Ide kötél idegek kellenek: két szakaszon is több kilométeres torlódás van az M3-ason

A szerdai nap után csütörtök reggel is erős a forgalom a sztrádán. Az MKIF Zrt. szerint torlódásra kell számítani az M3-ason.

Több szakaszon van torlódás reggel az M3-ason

Forrás: Szon.hu

Mint írták, az autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között mintegy 5 kilométer, az M3-as bevezető szakaszán pedig mintegy 3 kilométer a torlódás.