Dugó

1 órája

Ide kötél idegek kellenek: két szakaszon is több kilométeres torlódás van az M3-ason

Csütörtökön is torlódással indult a reggel az autópályán. Több szakaszon alakult ki dugó az M3-ason.

A szerdai nap után csütörtök reggel is erős a forgalom a sztrádán. Az MKIF Zrt. szerint torlódásra kell számítani az M3-ason.

Több szakaszon van torlódás reggel az M3-ason
Mint írták, az autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között mintegy 5 kilométer, az M3-as bevezető szakaszán pedig mintegy 3 kilométer a torlódás.

Szerda este Mogyoród után a 24-es kilométerszelvénynél történt baleset.

 

