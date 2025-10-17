Közlekedés
Az M3-ason kezd kialakulni a dugó, ezeket az útszakaszokat érdemes elkerülni
Az M3-as autópályán lassulás, torlódás alakult ki péntek reggel.
Erős a forgalom, sokan haladnak az M3-as autópályán a főváros felé pénteken reggel. A Gödöllő és Bag közötti szakaszon, a 39-es és a 28-as kilométerszelvény között lassulás, torlódás alakult ki - olvasható az Útinfrom oldalán.
Az MKIF információ szerint a torlódás mintegy 3 kilométeres.
Milyen változások várnak rád az M3-ason?
Az M3-as autópályán,
- Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
- Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között dolgoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad míg, Vásárosnamény felé a leálló és a külső sáv használható.
- a Budapest felé vezető oldalon, a 79-es és a 76-os kilométerszelvény között a belső sávot lezárták. A forgalom a külső sávon halad.
