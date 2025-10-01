Araszolással indul a reggel, már 5 kilométeres a torlódás az M3-ason

A reggeli erős forgalom miatt torlódásra kell számítani az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között. A torlódás mintegy 5 kilométer - írja az MKIF Zrt.

Lassul a reggeli forgalom, több kilométeres a sor az M3-ason

Forrás: Magyar Nemzet

