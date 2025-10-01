október 1., szerda

Dugó

2 órája

Araszolással indul a reggel, már 5 kilométeres a torlódás az M3-ason

Erősödik szerda reggel a forgalom az autópályán. Az M3-ason több kilométeres a sor.

Heol.hu

A reggeli erős forgalom miatt torlódásra kell számítani az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között. A torlódás mintegy 5 kilométer - írja az MKIF Zrt.

Forrás: Magyar Nemzet

Korábban pénzügyőrök figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra az M3-as autópályán. Egy 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább keltettek bennük gyanút.

 

