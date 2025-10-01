Dugó
2 órája
Araszolással indul a reggel, már 5 kilométeres a torlódás az M3-ason
Erősödik szerda reggel a forgalom az autópályán. Az M3-ason több kilométeres a sor.
A reggeli erős forgalom miatt torlódásra kell számítani az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között. A torlódás mintegy 5 kilométer - írja az MKIF Zrt.
Korábban pénzügyőrök figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra az M3-as autópályán. Egy 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább keltettek bennük gyanút.
22 órája
40 milliós rajtaütés az M3-ason! Belenézett a NAV a gyanús dobozokba, nem is volt több kérdésük – fotókkal, videóval
2025.09.29. 20:42
Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára
13 órája
Dezső bácsi örömmel tekinthet a máig működő egri családi vállalkozásra
